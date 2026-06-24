Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2026: il programma completo e quando gioca Cobolli

Il programma completo degli ultimi tre giorni del Giorgio Armani Tennis Classic 2026, il tradizionale torneo di esibizione che consente ad alcuni giocatori di testare le proprie condizioni e cercare il giusto feeling con l’erba. Dopo l’esordio di Jannik Sinner, ecco la data per il match di Flavio Cobolli: il romano giocherà il 28 giugno alle 15.30 con un avversario da definire.
TUTTI I PARTECIPANTI E IL REGOLAMENTO
Il programma completo
Giovedì 25 giugno – ore 15.30
Ruud vs Shelton
Norrie vs Lehecka
Baghdatis/Puig v Grosjean/Pennetta
Venerdì 26 giugno – ore 15.30
Paul vs TBC
Lehecka v Tien
Bahrami/Almagro v Baghdatis/Grosjean
Sabato 27 giugno – ore 15.30
Cobolli v TBC
Khachanov V TBC
Bahrami/Grosjean vs Baghdatis/Almagro