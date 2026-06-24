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Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2026: il programma completo e quando gioca Cobolli

Redazione
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Flavio Cobolli al terzo turno del Roland Garros 2026
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren / Starface/ipa-agency.net

Il programma completo degli ultimi tre giorni del Giorgio Armani Tennis Classic 2026, il tradizionale torneo di esibizione che consente ad alcuni giocatori di testare le proprie condizioni e cercare il giusto feeling con l’erba. Dopo l’esordio di Jannik Sinner, ecco la data per il match di Flavio Cobolli: il romano giocherà il 28 giugno alle 15.30 con un avversario da definire.

TUTTI I PARTECIPANTI E IL REGOLAMENTO

Il programma completo

Giovedì 25 giugno – ore 15.30

Ruud vs Shelton

Norrie vs Lehecka

Baghdatis/Puig v Grosjean/Pennetta

Venerdì 26 giugno – ore 15.30

Paul vs TBC

Lehecka v Tien

Bahrami/Almagro v Baghdatis/Grosjean

Sabato 27 giugno – ore 15.30

Cobolli v TBC

Khachanov V TBC

Bahrami/Grosjean vs Baghdatis/Almagro

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