Marc Lopez sarà il nuovo capitano della Spagna in Coppa Davis dal 2027

La Spagna ha scelto il successore di David Ferrer: sarà Marc Lopez a guidare la nazionale maschile di Coppa Davis a partire dal 2027 sino al 2029, raccogliendo un’eredità importante dopo l’annuncio dell’addio da parte dell’ex numero 3 del mondo. Le Finals di Bologna, in programma dal 24 al 29 novembre, rappresenteranno l’ultimo appuntamento di Ferrer alla guida della squadra.
Si tratta di una scelta che garantisce continuità all’interno dello staff spagnolo: López ricopre già il ruolo di secondo capitano e conosce da vicino l’ambiente della nazionale, avendo accompagnato il gruppo nelle ultime stagioni.
Da Nadal a Paolini, un allenatore vincente
Il percorso di Marc Lopez è legato a doppio filo a quello di Rafael Nadal. Da giocatore, ha conquistato insieme al connazionale la medaglia d’oro nel doppio ai Giochi Olimpici di Rio 2016, dopo aver vinto anche il Roland Garros in doppio e le ATP Finals nel 2012.
Una carriera di alto livello che ha trovato una nuova dimensione in panchina. Dopo aver lavorato al fianco di Nadal negli ultimi anni della sua carriera, Lopez ha intrapreso nuove esperienze nel circuito, collaborando anche con Jasmine Paolini nel periodo dei grandi risultati dell’azzurra, compreso il trionfo agli Internazionali d’Italia.
Più recentemente ha lavorato con Marie Bouzkova, contribuendo al percorso che ha riportato la ceca alla conquista di titoli WTA.
Una nuova Spagna nel segno della continuità
Dal 2027 Lopez sarà chiamato a guidare una nazionale ricca di talento, con Carlos Alcaraz come punto di riferimento, affiancato da giovani in crescita come Rafael Jodar e da giocatori affermati come Alejandro Davidovich Fokina.
La Spagna potrà così ripartire da una figura che conosce già il gruppo e le dinamiche della Coppa Davis, evitando una rivoluzione tecnica in una fase importante per il tennis iberico.
Prima del passaggio di consegne, però, ci sarà ancora un obiettivo da inseguire: Ferrer proverà a chiudere la propria esperienza con la conquista dell’Insalatiera a Bologna. Lopez, dal canto suo, si prepara a raccogliere il testimone e ad aprire un nuovo capitolo della storia spagnola nella competizione.