Sabalenka anima la ‘Battaglia dei sessi’: “Kyrgios? So che vincerò io”

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios saranno i protagonisti della ‘Battaglia dei sessi’ che andrà in scena a Dubai il prossimo 28 dicembre. Prima di trovarsi sul campo degli Emirati Arabi, la numero 1 del mondo e l’ex finalista di Wimbledon hanno avuto modo di osservarsi a distanza ravvicinata essendo entrambi presenti in Georgia, Stati Uniti e reduci dai match d’esibizione validi per l’Atlanta Cup.

L’australiano è uscito sconfitto dalla sfida contro Ben Shelton con il punteggio di 7-6 6-3 ma si è reso protagonista di giocate spettacolari come un servizio da sotto in tweener terminato con un ace. La nativa di Minsk ha superato Naomi Osaka con lo score di 6-3 4-6 10-4. Proprio al termine del match contro la giocatrice giapponese, la bielorussa si è mostrata parecchio spavalda ai microfoni in una divertente intervista a caldo post match. A precisa domanda su come si stesse preparando in vista della ‘Battaglia dei sessi’ ha affermato con sicurezza: “Non ho bisogno di vedere la prossima partita di Kyrgios, quando ci sfideremo sono certa che vincerò”.