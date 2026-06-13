Tabellone ATP 500 Halle 2026, tutti gli accoppiamenti

L’ATP 500 di Halle 2026 è pronto a entrare nel vivo con un tabellone ricco di protagonisti e tanti possibili incroci di alto livello sull’erba tedesca. A guidare il seeding c’è il padrone di casa Alexander Zverev, seguito da Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton e Daniil Medvedev.
Grande attesa anche per il ritorno di Nick Kyrgios, presente grazie a una wild card, mentre Flavio Cobolli sarà l’unico azzurro testa di serie del torneo. Non mancano gli outsider di lusso, da Hubert Hurkacz ad Andrey Rublev, in un evento che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in preparazione a Wimbledon.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Zverev vs Kopriva
Fonseca vs Hanfmann
Popyrin vs Qualificato
Qualificato vs (7) Bublik
(3) Shelton vs (WC) Kyrgios
Khachanov vs Quinn
Marozsan vs Kecmanovic
Bergs vs (5) Fritz
(8) Rublev vs Hurkacz
Qualificato vs (WC) Altmaier
Atmane vs Qualificato
Etcheverry vs (4) Medvedev
(6) Cobolli vs Tiafoe
Griekspoor vs Shimabukuro
(WC) Schoenhaus vs Tien
Borges vs (2) Auger-Aliassime