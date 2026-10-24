Tabellone ATP 500 Vienna 2026: tutti gli accoppiamenti, Alcaraz sfida Zverev

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna 2026. Sarà il tedesco Alexander Zverev a guidare il seeding, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz, presente con una wild card, e dal russo Daniil Medvedev. Cinque gli italiani al via: Flavio Cobolli, quarta testa di serie, esordirà contro Grigor Dimitrov, mentre Lorenzo Musetti affronterà Frances Tiafoe, sesta forza del tabellone. Matteo Berrettini sfiderà Tomas Martin Etcheverry, mentre Luciano Darderi e Matteo Arnaldi saranno protagonisti di un derby azzurro al primo turno.

IL TABELLONE COMPLETO

Parte alta

(1) Zverev vs (WC) Landaluce

Griekspoor vs Nakashima

Fery vs (Q)

Musetti vs (6) Tiafoe

(4) Cobolli vs (WC) Dimitrov

Berrettini vs Etcheverry

Van Assche vs Tien

(Q) vs (5) De Minaur

Parte bassa

(8) Mensik vs (Q)

(Q) vs Buse

Norrie vs Cerundolo

Merida vs (3) Medvedev

(7) Paul vs Rublev

Darderi vs Arnaldi

(WC) Rodionov vs (SE) Basilashvili

Khachanov vs (2) (WC) Alcaraz