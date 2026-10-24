Tabellone ATP 500 Vienna 2026: tutti gli accoppiamenti, Alcaraz sfida Zverev

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna 2026. Sarà il tedesco Alexander Zverev a guidare il seeding, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz, presente con una wild card, e dal russo Daniil Medvedev. Cinque gli italiani al via: Flavio Cobolli, quarta testa di serie, esordirà contro Grigor Dimitrov, mentre Lorenzo Musetti affronterà Frances Tiafoe, sesta forza del tabellone. Matteo Berrettini sfiderà Tomas Martin Etcheverry, mentre Luciano Darderi e Matteo Arnaldi saranno protagonisti di un derby azzurro al primo turno.
IL TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Zverev vs (WC) Landaluce
Griekspoor vs Nakashima
Fery vs (Q)
Musetti vs (6) Tiafoe
(4) Cobolli vs (WC) Dimitrov
Berrettini vs Etcheverry
Van Assche vs Tien
(Q) vs (5) De Minaur
Parte bassa
(8) Mensik vs (Q)
(Q) vs Buse
Norrie vs Cerundolo
Merida vs (3) Medvedev
(7) Paul vs Rublev
Darderi vs Arnaldi
(WC) Rodionov vs (SE) Basilashvili
Khachanov vs (2) (WC) Alcaraz