US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco dei due campi principali di martedì 1 settembre con Cobolli e Sonego in campo

È stato pubblicato il programma per quanto riguarda i due campi principali del terzo giorno dello US Open 2026, martedì 31 agosto. È anche il momento in cui Flavio Cobolli raccoglie alcuni dei benefici del suo nuovo status da top 10 affermato: la testa di serie numero cinque del torneo aprirà il programma sul Louis Armstrong Stadium alle 17:00 italiane contro Francisco Comesana. Non è l’unico italiano a ricevere il privilegio di giocare su questi campi storici. Infatti, Lorenzo Sonego sarà protagonista dell’ultimo match della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium, il campo centrale di Flushing Meadows. Il torinese sfiderà Alexander Zverev a seguire dopo il match tra la campionessa del 2023 Coco Gauff e Zeynep Sonmez, in programma non prima dell’01:00.

Il programma completo dei primi due campi

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 17:30 – (22) Keys vs Korneeva

a seguire – (9) Fritz vs Blanch

Non prima delle 01:00 – Sonmez vs (4) Gauff

a seguire – (1) Zverev vs Sonego

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – Comesana vs (5) Cobolli

a seguire –(5) Andreeva vs Tjen

Non prima delle 01:00 – Vallejo vs Monfils

a seguire – Stoiana vs (17) Eala