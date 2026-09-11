US Open 2026: Sabalenka in finale per il quarto anno consecutivo a New York

Sarà Aryna Sabalenka la prima finalista dello US Open 2026. La bielorussa, sotto gli occhi – tra gli altri vip – di Ronaldo il Fenomeno, supera in due set la padrona di casa e terza testa di serie Jessica Pegula con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco. La prima forza del tabellone, che da lunedì abbandonerà la vetta del ranking dopo 99 settimane consecutive, si consola raggiungendo la 44esima finale a livello WTA, la nona per quanto riguarda gli Slam. Si tratta, inoltre, della quinta finale del suo altalenante (per i suoi standard) 2026, cominciato con la vittoria del titolo nel WTA 500 di Brisbane, la sconfitta in finale all’Australian Open e proseguito il Sunshine Double completato nel mese di marzo. Ed era proprio da marzo (WTA 1000 Miami) che Sabalenka non raggiungeva una finale: tra primavera ed estate la bielorussa si è spinta fino ai quarti del Roland Garros e non oltre gli ottavi a Wimbledon e nei 1000 di Toronto e Cincinnati.

A caccia del three peat a New York dopo i successi nelle edizioni del 2024 e del 2025, Sabalenka si è trovata nella stessa situazione all’Australian Open 2025, torneo nel quale non riuscì a completare l’opera. In finale nella ‘Grande Mela’, la nativa di Minsk se la vedrà con la vincente della sfida tra Coco Gauff ed Elena Rybakina, nuova numero uno del mondo a fine torneo.

La partita

Subito concentrate le due giocatrici che, fin dai primi punti, cercano di imporre il proprio gioco. La prima difficoltà per la statunitense arriva nel quarto game, quando è costretta ad annullare la prima palla break del match per fare 2-2. Sul punteggio di 4-4, Pegula accelera mettendo alle strette la bielorussa, bravissima ad arginare gli attacchi dell’americana e a mantenere il servizio. Come la grande campionessa che è, Sabalenka tira fuori il meglio di sé nel momento più delicato del set. Nel dodicesimo gioco, la testa di serie numero 1 si conquista tre chance di break e alla seconda si porta a casa il primo parziale per 7-5.

Nel secondo parziale la bielorussa avanti di un break nel quarto gioco e mette subito in discesa le operazioni. Il match si mette sui binari di Sabalenka, che riesce a tenere la battuta in facilità e a provare a spingere di più in risposta, forte del break di vantaggio. Ed è nell’ottavo gioco che la bielorussa riesce a piazzare il secondo break (6-2) e a chiudere i conti senza dover andare a servire per il match.