US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 11 settembre con Zverev

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 11 settembre, terzultima giornata del tabellone principale dello US Open 2026. Mentre al femminile è già definita la finale, giornata interamente dedicata alle semifinali al maschile. Non prima delle 21.00 toccherà ad Alexander Zverev. Il numero uno del tabellone se la vedrà con Karen Khachanov e in caso di vittoria andrebbe ad agganciare Jannik Sinner in testa alla Race del 2026. Non prima delle 01.00 la seconda semifinale con Ben Shelton opposto a Frances Tiafoe.
Il programma completo
Arthur Ashe Stadium
non prima delle 21.00 – (1) Zverev vs Khachanov
non prima delle 01.00 – (11) Tiafoe vs (8) Shelton