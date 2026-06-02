WTA 125 Foggia 2026: esordio vincente per Grant, Zaar sconfitta al set decisivo

Tyra Grant ha sconfitto la svedese Lisa Zaar con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 nel primo turno del WTA 125 di Foggia.

La tennista classe 2008 ha prevalso in un match costellato di break, ben 17, e in cui ha dovuto rimontare l’iniziale svantaggio. Nonostante abbia perso numerose volte il servizio ha dimostrato capacità di reazione strappando la battuta a sua volta in numerose occasioni.

L’azzurra è reduce da un ottimo periodo in termini di risultati e prime volte: ha raggiunto, infatti, il secondo turno sia nel WTA 1000 di Madrid che di Roma, oltre ad aver vinto il W75 di Kosice in finale contro Caroline Werner piuttosto nettamente.

Nel prossimo match l’italiana affronterà la giocatrice testa di serie numero 7 Varvara Lepchenko, sconfitta recentemente nel primo turno di qualificazioni al Roland Garros.