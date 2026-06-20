WTA 500 Berlino 2026: la finale sarà Pegula-Noskova

Jessica Pegula e Linda Noskova si giocheranno il titolo del WTA 500 di Berlino 2026. La statunitense, testa di serie numero 3, ha eliminato in semifinale la numero uno del seeding Aryna Sabalenka, mentre la ceca, ottava forza del draw, ha dominato in due set la filippina Alexandra Eala.

Pegula-Noskova, i precedenti

Sarà il quarto confronto tra Pegula e Noskova: lo score è di 2-1 in favore della ceca, che ha avuto la meglio nei due precedenti su cemento: WTA 1000 di Dubai 2025 e WTA 1000 di Pechino 2025. L’unico successo della statunitense è arrivato proprio su erba nel WTA 500 di Bad Homburg 2025. Partirà favorita Pegula, che arriverà alla finale di domenica con grande fiducia dopo il successo in semifinale su Sabalenka-