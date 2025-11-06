Wta Finals 2025: Paolini chiude senza vittorie, passa Pegula in due set

Si chiude senza vittorie l’avventura di Jasmine Paolini alle Wta Finals 2025. Dopo le sconfitte con Sabalenka e Gauff, la toscana cede in due set alla statunitense Jessica Pegula con un netto 6-2 6-3, in poco più di un’ora di gioco. Più di qualche acciacco fisico per la numero otto del mondo, che abbandona l’Arabia Saudita con una doppia eliminazione ai gironi tra il torneo di singolare e quello di doppio. Seconda vittoria in tre partite per l’americana, che centra la qualificazione alle semifinali insieme a Sabalenka, Rybakina e Anisimova. “Penso di aver servito molto bene e di essere stata fedele alla strategia che mi ero fissata. Sono molto contenta di come ho giocato oggi. Adesso dovrò aspettare la mia prossima avversaria, ma a prescindere dovrò essere comunque aggressiva nel prossimo match”, le parole, nell’intervista in campo, della nativa di Buffalo. Per Paolini, al debutto assoluto alle Finals, resta comunque l’esperienza di un traguardo storico e la consapevolezza di aver chiuso una stagione di grande crescita, culminata con l’ingresso in Top 10.

LA PARTITA

Sin dai primi game, il divario di condizione tra le due è apparso evidente. Paolini, reduce da qualche linea di febbre nei giorni precedenti, ha faticato a trovare ritmo e precisione, soprattutto con il dritto, mentre Pegula è partita con la consueta solidità, pulita nei colpi e rapida nel dettare il ritmo degli scambi. Il primo break arriva già nel terzo game, seguito da un secondo allungo che indirizza il set: la statunitense mantiene alta l’intensità e chiude 6-2 in appena mezz’ora.

Nel secondo parziale la musica non cambia. Paolini prova a restare agganciata al punteggio, ma Pegula continua a comandare il gioco con grande sicurezza, spingendo profondo e costringendo l’azzurra sulla difensiva. Un break in avvio basta per creare il solco decisivo: l’americana difende con autorità tutti i propri turni di battuta, senza mai concedere spiragli, e sigilla il successo con il 6-3 finale dopo 1h03min di partita.