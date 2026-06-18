A 27 anni il primo Slam, il diario verso Wimbledon di Andrea Guerrieri

Non troppi giorni fa, mentre il microcosmo del tennis orbitava tra il ritiro di Vacherot, che lasciava Berrettini fuori di un posto dal main draw di Wimbledon, il folle tie-break tra Bellucci e Bublik e l’indifferenza di chi aspetta il ritorno di quello che il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi definisce il prodotto “premium”, faceva timidamente capolino nelle qualificazioni dei Championships Andrea Guerrieri.

Fino a pochi mesi fa un nome sconosciuto ai più, se non a chi conservasse qualche ricordo del circuito junior. Adesso vanta una classifica di numero 230 ATP e i tre titoli vinti nel 2026: gli ITF M25 di Trento e Reggio Emilia e, soprattutto, il Challenger del Garden di Roma — il risultato che gli ha spalancato le porte delle qualificazioni Slam. Per tanti un purgatorio, per lui la terra promessa dopo un lungo esodo nel sottobosco del professionismo.

Aver scalato l’entry list fino a entrare nelle qualificazioni di Wimbledon è stata una sorpresa solo fino a un certo punto. I calcoli sulle cancellazioni non erano difficili né per lui né per il suo team, che non a caso aveva già programmato la trasferta sull’erba di Dublino. Lì Guerrieri ha sconfitto Filippo Romano, che si era scoperto un erbivoro nelle settimane precedenti, prima di arrendersi a Charles Broom nel turno decisivo.

Guerrieri a Wimbledon non sarà una notizia da copertina. Eppure, vuoi anche perché mio coetaneo del ’98, l’idea di vederlo esordire nelle qualificazioni di uno Slam così “tardi” non riesce proprio a lasciarmi indifferente. Da qui l’idea e il piacere di dargli voce. Paradossalmente proprio per il suo percorso tardivo, non ho mai avuto modo di costruire quella conoscenza o quell’aneddotica di cui avrei potuto usufruire in altri casi, da questo punto di vista sarà una scoperta anche per il sottoscritto.

Se dovessi tornare indietro di appena un anno, sul suo conto avrei probabilmente potuto raccontare quanto di buono mi era stato detto sul suo rovescio da più di qualche tecnico. Per questo, quest’anno a Napoli, mi ha sorpreso vederlo così efficace anche di dritto nel match contro Travaglia. Forse è anche così che si spiega questa fioritura “fuori stagione”, dopo anni in cui, evidentemente, quel rovescio da solo non bastava.

Sapendo un po’ come funziona questo ambiente, non mi viene difficile immaginare quante volte, tra serietà e crudele ironia, gli sia stato chiesto “perché non smetti?”. Una domanda alla quale tanti nostri coetanei, bravi e forti, alcuni sfortunati, hanno finito per arrendersi, scegliendo di andare avanti in un’altra direzione. Ma è anche per questo che, nel tennis del “tutto e subito”, la storia di Andrea rappresenta un piccolo miracolo da difendere e da raccontare. Oltre un post social, oltre un trafiletto, oltre una semplice riga di risultati.

Così, dalla notizia arrivata mentre si in un hotel di Dublino agli imminenti primi passi sui campi di Roehampton, la palla passa ad Andrea.

Il diario di Andrea Guerrieri: “Primo Slam a 27 anni? Sentivo di non aver finito” (a cura di Lorenzo Ercoli)