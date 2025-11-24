Serie A1, maschile e femminile: saranno CTD Massa Lombarda-Match Ball Firenze e Palermo-Verona le due finali scudetto

Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 si sono disputati gli incontri validi per le semifinali play-off di Serie A1 maschile e femminile. Per quanto riguarda il maschile, a giocarsi l’ambito Scudetto saranno CTD Massa Lombarda e Match Ball Firenze Country Club. Nel femminile, l’ultimo atto del torneo vedrà sfidarsi CT Palermo e AT Verona Tennis. Entrambe le finali saranno disputate al Circolo della Stampa Sporting di Torino: il 6 dicembre quella femminile e il 7 dicembre quella maschile.

SERIE A1 MASCHILE – SEMIFINALI PLAY-OFF (RITORNO)

Santa Margherita Ligure – CTD Massa Lombarda 2-3 (2-4 all’andata)

Nella semifinale che ha messo di fronte la capolista del Girone 2 e quella del Girone 3 di regular season, a spuntarla è CTD Massa Lombarda con la vittoria in trasferta per 3-2 dopo quella maturata all’andata per 4-2. Con la vittoria su Francesco Forti per 7-6(4) 4-6 7-6(3), Remy Bertola prova a lanciare la rimonta dei padroni di casa. Rimonta però stoppata prima da Lorenzo Rottoli e poi da Giulio Zeppieri, diventando quindi impossibile dopo il successo in doppio della coppia Forti/Bilardo su Pellegrino/Romano (5-7 7-6(1) 10-7).

SC Selva Alta – Match Ball Firenze Country Club 2-4 (3-3 all’andata)

Semifinale aperta a ogni possibile scenario dopo l’equilibrata sfida d’andata terminata 3-3. Le vittorie di Gianmarco Ferrari e Lorenzo Sciahbasi rispettivamente su Marco Trungelliti e Davide Dadda aprono la strada dei toscani verso la finale. Il punto decisivo lo ottengono Andrea Meduri e Martin Tiffon sconfiggendo per 6-3 6-2 la coppia Baldi/Trungelliti.

SERIE A1 FEMMINILE – SEMIFINALI PLAY-OFF (RITORNO)

TC Cagliari – CT Palermo 3-2 (1-3 all’andata)

Si ferma sul più bello il tentativo di rimonta del TC Cagliari dopo la sconfitta rimediata per 3-1. La compagine sarda riesce infatti a impattare il risultato maturato all’andata. Nel doppio di spareggio però, ad avere la meglio è il CT Palermo grazie al successo in rimonta – 4-6 7-6(3) 10-5 della coppia – Pedone/Abbagnato su Dessolis/Brancaccio.

AT Verona Tennis – TC Rungg/SudTirol 2-0 (all’andata 3-1)

Si decide già nei primi due singolari il passaggio in finale dell’AT Verona Tennis. I successi sul TC Rungg/SudTirol portano la firma di Aurora Zantedeschi (6-2 3-6 7-5 su Silvia Ambrosio) ed Eva Guerrero Alvarez (6-2 1-6 7-6(5) su Camilla Zanolini).