Montepremi e Punti

Montepremi Atp Halle, Queen’s 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia 2026
Flavio Cobolli - Foto FITP

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Halle, e dell’ATP 500 del Queen’s. Torna in campo anche Flavio Cobolli a circa una settimana dalla finale persa al quinto set a Parigi contro Zverev. La stagione su erba del tennista romano inizia da Halle, che quest’anno – come ben noto – dovrà fare a meno di Jannik Sinner. I top players di certo però non mancano in Germania, mentre il torneo del Queen’s deve fare i conti con diverse assenze per infortunio, a partire da quella di Lorenzo Musetti. Per i vincitori dei due eventi 500 punti valevoli per il ranking maschile.

Contents

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 500 HALLE 2026

PRIMO TURNO – € 20.145 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 37.780 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 70.775 (100 punti)

SEMIFINALE – € 138.530 (200 punti)

FINALE – € 259.940 (330 punti)

VINCITORE – € 483.415 (500 punti)

MONTEPREMI ATP 500 QUEEN’S 2026

PRIMO TURNO – € 20.145 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 37.780 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 70.775 (100 punti)

SEMIFINALE – € 138.530 (200 punti)

FINALE – € 259.940 (330 punti)

VINCITORE – € 483.415 (500 punti)

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