Montepremi Atp Halle, Queen’s 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Halle, e dell’ATP 500 del Queen’s. Torna in campo anche Flavio Cobolli a circa una settimana dalla finale persa al quinto set a Parigi contro Zverev. La stagione su erba del tennista romano inizia da Halle, che quest’anno – come ben noto – dovrà fare a meno di Jannik Sinner. I top players di certo però non mancano in Germania, mentre il torneo del Queen’s deve fare i conti con diverse assenze per infortunio, a partire da quella di Lorenzo Musetti. Per i vincitori dei due eventi 500 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 500 HALLE 2026
PRIMO TURNO – € 20.145 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 37.780 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 70.775 (100 punti)
SEMIFINALE – € 138.530 (200 punti)
FINALE – € 259.940 (330 punti)
VINCITORE – € 483.415 (500 punti)
MONTEPREMI ATP 500 QUEEN’S 2026
PRIMO TURNO – € 20.145 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 37.780 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 70.775 (100 punti)
SEMIFINALE – € 138.530 (200 punti)
FINALE – € 259.940 (330 punti)
VINCITORE – € 483.415 (500 punti)