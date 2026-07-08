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A che ora oggi Cobolli-Fery? Diretta tv e streaming quarti di finale Wimbledon 2026

Redazione
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Flavio Cobolli a Wimbledon 2026
Flavio Cobolli - Foto John Walton/ipa

Flavio Cobolli tornerà in campo oggi, mercoledì 8 luglio, per i quarti di finale di Wimbledon 2026 contro Arthur Fery. L’azzurro tenterà l’approdo nei migliori quattro del tabellone per migliorare il risultato dello scorso anno, quando si arrese nei quarti a Novak Djokovic. La sfida è in programma come secondo match sul Centre Court al termine di Kostyuk-Paolini (dalle 14:30).

Cobolli-Fery, dove seguirla in tv

Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.

Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:

  • Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
  • Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
  • Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
  • Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
  • Sky Sport Wimbledon 1 (251)
  • Sky Sport Wimbledon 2 (252)
  • Sky Sport Wimbledon 3 (253)
  • Sky Sport Wimbledon 4 (254)
  • Sky Sport Wimbledon 5 (255)
  • Sky Sport Wimbledon 6 (256)
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