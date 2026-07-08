Alcaraz verso il rientro: venerdì un’altra visita medica

Carlos Alcaraz vede avvicinarsi il momento del ritorno in campo. Il tennista spagnolo, fermo dal 14 aprile per il problema al polso accusato al Conde de Godó di Barcellona, sosterrà venerdì 10 luglio una nuova visita medica. Se il controllo darà esito positivo, potrà ricevere il via libera definitivo e riprendere gli allenamenti al 100% da lunedì 13 luglio, secondo quanto riportato da Puntodebreak.

La prudenza è stata finora la linea seguita dal suo staff. Nelle ultime settimane il murciano aveva già mostrato segnali incoraggianti, pubblicando sui social un video in cui impugnava di nuovo la racchetta con la mano destra e colpiva alcune palline a bassa intensità. Un test utile per valutare la risposta del polso, senza forzare i tempi di recupero.

Obiettivo cemento

L’obiettivo è costruire una mini-preparazione in vista della stagione sul cemento nordamericano. Tra le ipotesi circolate per il rientro figuravano Los Cabos, Washington e il Masters 1000 del Canada, ma al momento la pista più probabile porta a Montreal, sede dell’appuntamento canadese in questa stagione.

Il lungo stop ha costretto Alcaraz a rinunciare a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s e Wimbledon, dopo l’iniziale speranza di tornare per l’erba. Mentre i Championships entrano nella fase decisiva, l’ex numero uno del mondo punta ora a ritrovare condizione e ritmo partita per affrontare la seconda parte dell’anno con il polso finalmente recuperato.