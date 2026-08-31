Paolini – Stefanini in tv, orario e diretta streaming secondo turno US Open 2026

Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini si sfideranno al secondo turno dello US Open 2026 dopo aver vinto le rispettive partite d’esordio contro Veronika Erjavec e Dayana Yastremska. Se Paolini ha faticato al rientro dopo un mese e mezzo di inattività, Stefanini ha messo in campo una bellissima prestazione contro l’ex numero 20 del mondo.

Paolini – Stefanini in tv, dove seguirla i

Lo US Open 2026 è in diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Il derby di secondo turno andrà in scena tra mercoledì 2 settembre e giovedì 3, con l’ordine di gioco che deve ancora essere comunicato.