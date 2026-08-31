La storia di Thea Frodin: dalla controfigura di Serena all’esordio Slam a soli 17 anni

Thea Frodin, attuale numero 585 del ranking WTA, è una delle wild card del tabellone femminile dello US Open 2026. Tennista classe 2008, Frodin compirà 18 anni il prossimo 17 dicembre e si è guadagnata sul campo la possibilità di disputare il suo primo Slam. Difatti ha vinto i campionati nazionali USTA under 18 2026, che mettevano in palio proprio una wild card. A New York giocherà non solo la sua prima partita in un Major, ma anche a livello WTA. Il sorteggio però non è stato clemente nei suoi confronti: affronterà Elena Rybakina, serissima pretendente alla vittoria finale e al numero 1 del mondo.

La storia

L’esordio, proprio a New York è la chiusura di un cerchio per Frodin. Difatti, la classe 2008 a soli 12 anni interpretò la controfigura della giovane Serena Williams nel film “King Richard” uscito nel 2021. Qualche anno più tardi si ritrova a calcare quegli stessi campi su cui Serena si impose 6 volte in singolare, 2 volte in doppio ed una in doppio misto.

Sarà un balzo enorme per una ragazza che attualmente vanta come miglior risultato a livello professionistico una finale a livello ITF (W35 di Arcadia 2026, persa al terzo set), d’altro canto non ci sarà niente da perdere. “Non è stato semplice dover adattare il mio stile a quello di Serena, ma col passare del tempo è diventato più immediato” aveva dichiarato una 12enne Frodin durante la presentazione del film. Questa volta non dovrà imitare nessuno, ma solo godersi il suo debutto nel grande tennis. In fin dei conti, con il trascorrere del tempo anche giocare sui grandi palcoscenici potrebbe diventare immediato.