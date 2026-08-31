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US Open 2026, rinviata per pioggia Cinà-Michelsen

Redazione
By Redazione
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Federico Cinà a Parigi nel 2026
Federico Cinà - Foto Mathias Schulz/ipa-agency.net

Le ultime partite in programma sui campi secondari nel day 1 degli US Open 2026 sono state rinviate a causa della pioggia. Tra queste, anche la sfida tra Federico Cinà e Alex Michelsen, in scena sullo Stadium 17, che è stata sospesa sul risultato di 6-4 1-1 in favore dello statunitense.

Quando riprende Cinà-Michelsen

Il match si concluderà nella giornata di lunedì 31 agosto, sempre sullo Stadium 17, al termine della sfida tra Qinwen Zheng e Kristina Liutova. La partita non inizierà prima delle ore 18:30.

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