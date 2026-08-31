US Open 2026, rinviata per pioggia Cinà-Michelsen

Le ultime partite in programma sui campi secondari nel day 1 degli US Open 2026 sono state rinviate a causa della pioggia. Tra queste, anche la sfida tra Federico Cinà e Alex Michelsen, in scena sullo Stadium 17, che è stata sospesa sul risultato di 6-4 1-1 in favore dello statunitense.
Quando riprende Cinà-Michelsen
Il match si concluderà nella giornata di lunedì 31 agosto, sempre sullo Stadium 17, al termine della sfida tra Qinwen Zheng e Kristina Liutova. La partita non inizierà prima delle ore 18:30.