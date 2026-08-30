US Open 2026, Stefanini: bellissima vittoria su Yastremksa, ora derby con Paolini

Lucrezia Stefanini coglie una grande vittoria al primo turno dello US Open 2026: la tennista italiana supera l’ex numero 20 al mondo e semifinalista all’Australian Open 2024, Dayana Yastremska. Stefanini si impone 6-3 4-6 6-1 in 2 ore e 12 minuti al termine di una partita di grande concentrazione ed esemplare per atteggiamento. L’italiana appare rilassata e perfettamente a suo agio, non si lascia innervosire dalla discontinuità dell’ucraina e dà l’impressione di godersi ogni istante trascorso in campo. Stefanini approda al secondo turno dello US Open per la prima volta in carriera, la seconda a livello Slam dopo l’Australian Open 2023. Sarà derby con Jasmine Paolini al terzo turno.

La partita

Stefanini approccia il match in modo propositivo per gioco ed atteggiamento. Costringe due volte Yastremska ai vantaggi, si procura due palle break ma non riesce a convertirle. Alla terza occasione è proprio l’azzurra ad allungare sul 5-3. Quando serve per il set, la tennista toscana deve rimontare da 15-40 ma lo fa senza scomporsi. Stefanini intasca un set caratterizzato dall’atteggiamento estremamente costruttivo: si parla in modo positivo, sorride e accetta le folate di Yastremska (10 vincenti e 21 errori solo nel primo parziale).

Nel secondo parziale Yastremska riduce leggermente gli errori non forzati e Stefanini paga l’unico doppio fallo della sua partita: le costa un break. Sul 5-3 e servizio per l’avversaria, però la toscana trova il colpo di reni per riagguantare il set. Sforzo che si rivela superfluo perché Yastremska con un nuovo break chiude sul 6-4. Nel terzo, però Stefanini allunga sul 4-1 con due break. Saranno poi tre i turni in risposta vinti, con il terzo che le consegna il 6-1 che vale il derby con Paolini.