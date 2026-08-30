US Open 2026: l’allenamento da 10 Slam tra Alcaraz e Wawrinka (VIDEO)

Alcaraz, nella giornata di domenica 30 agosto, è sceso in campo per un allenamento assieme alla leggenda Stan Wawrinka. Lo spagnolo ha dunque ripreso ad allenarsi outdoor, dopo alcuni giorni di mistero seguiti al doppio misto. Il campione in carica dello US Open, infatti, aveva saltato l’allenamento all’indomani del torneo disputato assieme a Serena Williams e aveva poi optato per una sessione indoor piuttosto blanda il giorno seguente. Dal canto suo, lo svizzero dopo la polemica scoppiata per la mancata wild card, era già tornato a casa quando è arrivato il forfait di Patrick Kypson che ha portato l’organizzazione a concedere l’invito in tabellone a Wawrinka anziché allo statunitense.

Un allenamento storico

Alcaraz e Wawrinka sono dunque scesi in campo per un allenamento da 10 Slam totali: 2 Australian Open, 2 Wimbledon, 3 Roland Garros e 3 US Open tra di loro. Sette i Major dello spagnolo, tre quelli dello svizzero che si appresta a concludere la propria carriera al termine del 2026, lo US Open sarà quindi la sua ultima apparizione nel tabellone di uno Slam. Esordiranno rispettivamente contro Roman Safiullin e Matteo Berrettini. Curiosamente, l’italiano ha eliminato Wawrinka dal suo ultimo Wimbledon. Stan ha commentato così l’incrocio voluto dal destino: “Matteo è un ragazzo fantastico ed è anche un mio buon amico, quindi sarà speciale sfidarlo di nuovo qui”.