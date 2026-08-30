US Open 2026: Cilic si ritira dal torneo, Virtanen entra da lucky loser

Non andrà in scena una delle sfide più intriganti del primo turno allo US Open 2026: Marin Cilic ha annunciato il ritiro e non ci sarà l’attesa partita contro Andrey Rublev. Il croato dunque non giocherà lo Slam di cui fu campione nel 2014. Al suo posto entrerà in tabellone da lucky loser il finlandese Otto Virtanen che giocherà il secondo Slam consecutivo dopo Wimbledon 2026.

A Londra Virtanen è riuscito a superare le qualificazioni e si è tolto lo sfizio di eliminare al super tie-break Ben Shelton, per poi arrendersi ad Arthur Fery nel corso del secondo set. Sarà il settimo Slam della carriera dell’attuale numero 116 al mondo, la terza a New York dove vanta il secondo turno dell’edizione 2024 come miglior risultato. In quell’occasione fu Alex de Minaur ad eliminarlo, nel 2025 invece non si era qualificato per il tabellone principale di Flushing Meadows. Tra Rublev e il tennista finlandese non ci sono precedenti.