Djokovic, la sconfitta con Navone costa la top 10: non accadeva dal 2018

Dopo la sconfitta contro l’argentino Mariano Navone al primo turno dello US Open, Novak Djokovic esce dalla top 10 del ranking ATP. Un evento rarissimo nella carriera del serbo, che torna fuori dai primi dieci dopo oltre otto anni.

L’ultima volta era successo nel luglio 2018, mentre prima di allora Djokovic era uscito dalla top 10 soltanto nel marzo 2007. La sconfitta contro Navone, arrivata dopo una battaglia di oltre quattro ore e mezza, ha quindi un peso importante anche sulla classifica del serbo. Un crollo significativo per il 39enne, che fino a pochi giorni fa era ancora la quinta testa di serie del torneo newyorkese.

Il serbo scende così fuori dai primi 10 con 2980 punti. Un passo indietro che complica anche la sua situazione in vista delle ATP Finals di Torino: al momento il classe 1987 non sarebbe tra i qualificati al torneo di fine stagione, riservato ai giocatori che occupano le prime otto posizioni della Race, oltre due riserve. Per il serbo, la parte finale della stagione potrebbe diventare decisiva per provare a conquistare nuovamente un posto tra i protagonisti dell’appuntamento torinese.