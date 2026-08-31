US Open 2026, altro colpo di scena: Fils eliminato da un redivivo Tsitsipas

Arthur Fils è uscito clamorosamente di scena al primo turno dello US Open 2026: il neocampione Masters 1000 eliminato in rimonta da Stefanos Tsitsipas. Il greco è passato con lo score di 4-6 7-6(3) 6-1 6-4 in 2 ore e 54 minuti. Alla luce del momento di forma, delle dubbie condizioni fisiche di Carlos Alcaraz e dell’assenza di Jannik Sinner, Fils era uno dei favoriti per la vittoria del torneo. Il francese si è trovato in vantaggio 6-4 5-2 e servizio con la partita sembrava quindi instradata verso la Francia. Il classe 2004 però ha subito il rientro di Tsitsipas soprattutto da un punto di vista psicologico, ne è dimostrazione il terzo set perso quasi senza lottare. Al contrario, l’ex numero 3 del mondo è cresciuto alla distanza, rinvigorito dal vantaggio.

La partita

Per un set e mezzo è stato un dominio di Fils, dopodiché la situazione si è ribaltata: l’attuale numero 14 al mondo è progressivamente sparito dal campo e Tsitsipas è salito di colpi, mostrando sprazzi del giocatore che tanto a lungo ha abitato le zone nobili della classifica. Fils ha reagito di rabbia in avvio di quarto parziale quando, dopo aver subito un break fulmineo, è rientrato subito in corsa vincendo il gioco in risposta. Si è trattato però del classico fuoco di paglia: poco dopo il greco allunga nuovamente e si invola verso il secondo turno contro il qualificato ed ex numero 31 al mondo Lloyd Harris.

Tsitsipas ha avuto il merito di farsi trovare pronto e cogliere la propria occasione mettendo in campo tre set di alto profilo, come non gli accadeva da tempo su palcoscenici importanti. Un altro colpo di scena dunque dopo Novak Djokovic anche Arthur Fils è eliminato dallo US Open.

Le parole

“Non ho parole, non so che dire. Sapevo che l’aspetto psicologico sarebbe stato fondamentale” ha dichiarato Tsitsipas subito dopo la vittoria. Il greco ha aggiunto anche: “Amo New York, ogni giorno mi sveglio e realizzo di non volermene andare, spero di poter costruire dei bei ricordi”.