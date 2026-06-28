Quando gioca Paolini il primo turno di Wimbledon? Data, orario e diretta tv

Jasmine Paolini contro Robin Montgomery nel primo turno di Wimbledon 2026. La numero uno d’Italia, reduce dal problema alla caviglia sinistra, proverà a ritrovare buone sensazione nel torneo dove ha raggiunto la finale nel 2024 prima di arrendersi a Barbora Krejcikova. Il match si giocherà martedì 30 giugno nella prima partita a partire dalle 12.00 sul campo 12.
PAOLINI-MONTGOMERY, DOVE SEGUIRLA IN TV
Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
Sky Sport Wimbledon 1 (251)
Sky Sport Wimbledon 2 (252)
Sky Sport Wimbledon 3 (253)
Sky Sport Wimbledon 4 (254)
Sky Sport Wimbledon 5 (255)
Sky Sport Wimbledon 1 (251)
Sky Sport Wimbledon 6 (256)