Quando gioca Berrettini il primo turno di Wimbledon? Data, orario e diretta tv

Sarà Stan Wawrinka l’avversario al primo turno di Wimbledon 2026 per Matteo Berrettini. Un sorteggio dal sapore speciale per l’azzurro, che affronterà l’elvetico all’ultima danza nei Championships prima del ritiro a fine stagione. Tra i due non esistono precedenti. Nonostante la carriera di Stan parli chiaro, Matteo parte leggermente favorito in quanto la superficie si sposa perfettamente con il suo gioco. Il match andrà in scena martedì 30 giugno sul Campo numero 1 come terza partita dalle 14.00
DOVE VEDERE BERRETTINI-WAWRINKA
Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
- Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 2 (252)
- Sky Sport Wimbledon 3 (253)
- Sky Sport Wimbledon 4 (254)
- Sky Sport Wimbledon 5 (255)
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 6 (256)