Quando gioca Cobolli il primo turno di Wimbledon? Data, orario e diretta tv

Sarà Mariano Navone l’avversario al primo turno di Wimbledon 2026 per Flavio Cobolli. Il romano è chiamato a difendere i punti conquistati nei quarti di finale nella passata edizione e arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo la finale raggiunta al Roland Garros. Tra i due esiste un solo precedente vinto dall’azzurro in due set all’ATP 250 di Umag 2024. Per ‘Cobo’ un debutto morbido ma da non sottovalutare. L’argentino ha una predilezione verso la terra, ma se in giornata può dare piuttosto fastidio. Il match andrà in scena martedì 30 giugno 2026 sul Campo numero 2 come terza partita dalle 12.00.

DOVE VEDERE COBOLLI NAVONE

Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.

Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali: