Australian Open 2026, Darderi dedica la vittoria a Garin: il motivo

Splendido gesto da parte di Luciano Darderi dopo la vittoria contro Karen Khachanov che gli ha regalato l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. Nel momento di firmare la telecamera, l’azzurro ha infatti scritto: “Fuerza Gago“. Gago è il soprannome del tennista cileno Cristian Garin, grande amico di Darderi nonché suo compagno di doppio – oltre che avversario di primo turno – proprio a Melbourne.

Il motivo per cui Luciano ha dedicato il successo a Garin è davvero nobile. In questi giorni il cileno è stato infatti colpito da un lutto in famiglia: è morto suo padre Sergio, che lo aveva introdotto al tennis all’età di 5 anni. Darderi ha perciò voluto mostrare vicinanza al suo amico e lo ha fatto con questo bel messaggio.