Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 25 gennaio. In campo Alcaraz e Medvedev

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 25 gennaio all’Australian Open 2026. Tornano in campo i n.1 del mondo, Carlos Acaraz sfida Tommy Paul, per Sabalenka c’è Mboko. Grande attesa per i match di ottavi di finale tra Sascha Bublik e Alex de Minaur e il rematch del 2025 tra Tien e Medvedev. Chiude il programma sulla Rod Laver Arena, Svitolina che è opposta a Andreeva.

IL PROGRAMMA COMPLETO

ROD LAVER ARENA

ore 1.30 – (1) Sabalenka vs (17) Mboko

non prima delle 3.30 – (1) Alcaraz vs (19) Paul

non prima delle 9.00 – (10) Bublik vs (6) De Minaur

a seguire – (12) Svitolina vs (8) Andreeva

MARGARET COURT

non prima delle 4.30 – (3) Gauff vs (19) Muchova

non prima delle 6.00 – (11) Medvedev vs (25) Tien

JOHN CAIN ARENA

non prima delle 3.00 – Putinseva vs (29) Jovic

non prima delle 7.00 – (3) Zverev vs (18) Cerundolo