Australian Open 2026, Darderi: “Felice di essere alla seconda settimana”

“Sono molto emozionato di giocare il prossimo turno, è la mia prima volta nella seconda settimana di uno Slam. Oggi è stata una partita davvero difficile: Khachanov ha tanta esperienza su questo tipo di superficie e su palcoscenici come questo, per me invece era la prima volta. Però ho gestito molto bene il nervosismo nei momenti importanti, sono stato più lucido nei momenti delicati e credo che questa sia stata la vera chiave della partita”. Così Luciano Darderi ha aperto la sua conferenza stampa dopo la vittoria al terzo turno dell’Australian Open, ottenuta contro Karen Khachanov con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3 6-4.

Nel corso dell’incontro con i media, Luciano ha parlato anche del percorso di crescita rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione e della nuova versione di sé sul cemento: “Credo che il mio progresso sia arrivato soprattutto sul duro. Quest’anno ho fatto la preparazione completamente su questa superficie e penso che questo sia stato, e sia, degli aspetti chiave. La fiducia è fondamentale su questi campi”.

Soddisfazione anche dal punto di vista mentale: “Oggi è stata una partita durissima, ma senza il lavoro fatto durante la preparazione non l’avrei vinta. Sono rimasto concentrato per gran parte del match e, nei momenti in cui mi sono un po’ disunito, sono riuscito a ritrovare subito la concentrazione”.

Infine, inevitabile un passaggio sull’ipotetica sfida del prossimo turno contro Jannik Sinner: “Sarebbe una sensazione bellissima, un’esperienza incredibile e soprattutto una grande partita. Cercherò sicuramente di dare il massimo, ma intanto voglio godermi il percorso e il momento in cui mi trovo adesso”.