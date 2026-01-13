Australian Open 2026, ritiro Wei contro Kalieva: il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Sijia Wei nel corso del terzo set nel match di primo turno di qualificazione contro Kalieva sul punteggio di 3-2 40-15 per la statunitense. La tennista cinese aveva subito un trattamento dalla fisioterapista nel medical timeout nel terzo game del set decisivo, prova a stringere i denti ma è costretta al ritiro per un problema alla schiena più precisamente nella zona lombare.

RITIRO WEI, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Wei perdente, Kalieva vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.