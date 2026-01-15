Kooyong Classic 2026: Schoolkate supera Berrettini in due set

Secondo match al Kooyong Classic 2026 per Matteo Berrettini, che viene battuto dall’australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 20 minuti. Una sfida giocata sul filo dell’equilibrio, decisa da pochi punti chiave che hanno premiato il tennista di casa, alla sua prima vittoria nel torneo di esibizione. Dopo l’ottima prestazione contro Tien nel match d’apertura, per Berrettini arriva uno stop nel percorso di avvicinamento all’Australian Open.

La partita

Il primo set scorre via rapidamente sui turni di servizio, con entrambi i giocatori molto solidi alla battuta. L’equilibrio si rompe nel dodicesimo game, quando Schoolkate trova il break decisivo e chiude il parziale per 7-5.

Nel secondo set è ancora l’australiano a piazzare l’allungo nel quarto gioco, strappando il servizio a Berrettini. Nel game successivo Matteo ha due occasioni per rientrare immediatamente nel set, ma non riesce a concretizzarle e Schoolkate conferma il break. L’australiano arriva così a servire per il match sul 5-3: Berrettini si procura tre chance di controbreak che Tristan è bravo ad annullarle e al secondo tentativo Schoolkate chiude l’incontro, conquistando il successo per 7-5 6-3.