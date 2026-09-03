US Open 2026, Fritz in grande spolvero: “Ha funzionato tutto, fiducia aumenta”

Taylor Fritz supera il secondo turno degli US Open con una prestazione estremamente convincente. L’americano ha dominato Mattia Bellucci, imponendosi con un netto 6-0, 6-1, 6-1 e confermando le ottime sensazioni mostrate già all’esordio. Dopo una prima partita positiva, Fritz ha alzato ulteriormente il livello, lasciando pochissimo spazio al suo avversario. “Ho giocato davvero molto bene oggi. Mi sono sentito bene fin dall’inizio, le cose funzionavano e sono rimasto molto concentrato per tutta la partita. È stato un livello molto alto per me”, ha spiegato Fritz al termine dell’incontro in conferenza stampa. Una prestazione che gli ha dato grande fiducia anche in vista dei prossimi turni: “La partita di oggi mi dà molta più fiducia rispetto alla prima. Nel primo turno avevo giocato abbastanza bene, ma oggi tutto funzionava davvero per me”.

Ottime sensazioni e tabellone che si apre

Infine, Fritz ha descritto quella particolare sensazione che ha riconosciuto praticamente fin dai primi scambi contro Bellucci: “Quando la palla è sulle corde hai una sensazione fantastica, senti di avere un grande controllo e sai quale colpo devi giocare, senza mettere in discussione le tue decisioni. Oggi lo sentivo già dal primo game”. L’americano non vuole però farsi condizionare da un tabellone che, dopo le numerose eliminazioni eccellenti, sembra offrire maggiori possibilità agli statunitensi: “Non penso a queste cose finché non sono in semifinale o in finale. Devo preoccuparmi di arrivare a quel punto prima di iniziare a mettermi addosso ulteriore pressione”.

Match brevi ed energie risparmiate

Fritz ha sottolineato anche l’importanza di risparmiare energie nelle prime partite di uno Slam, soprattutto in vista delle fasi decisive del torneo: “È molto importante non ammazzarsi nelle prime partite, perché hai bisogno di energia per quello che potrebbe succedere più avanti nella settimana”. Con il successo su Bellucci, il numero uno statunitense si qualifica così per il terzo turno, dove ad attenderlo ci sarà Francisco Cerúndolo. Un nuovo test importante per Fritz, che arriva all’appuntamento con grande fiducia e senza aver speso troppe energie nei primi due incontri.