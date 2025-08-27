US Open: sogno finito per Eala, Bucsa avanza e si prende la rivincita

Dopo aver stupito il pubblico di New York e persino gli addetti ai lavori con la vittoria al primo turno contro la testa di serie numero 14 Clara Tauson, Alexandra Eala si ferma al secondo turno dello US Open 2025. La 20enne filippina è stata sconfitta dalla spagnola Cristina Bucsa, numero 95 del ranking WTA, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Eala partiva leggermente con i favori del pronostico grazie al suo attuale 75° posto in classifica, ma ha sprecato un vantaggio nel primo set e non è riuscita a trovare continuità, commettendo 21 errori non forzati in un incontro durato appena un’ora e 22 minuti. Bucsa, che ha salvato tre palle break decisive nel primo set, si è così presa la rivincita sulla filippina dopo la sconfitta subita al W25 di Grenoble nel 2021, riportando il bilancio degli scontri diretti in parità sull’1-1.

Nonostante l’eliminazione, Eala entra comunque nella storia: è la prima tennista filippina a vincere un match nel tabellone principale di un torneo del Grand Slam nell’era Open, grazie al successo ottenuto al debutto.