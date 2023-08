Bagnatica lancia l’edizione più ricca di sempre del suo Open: dal 16 agosto, due settimane di show

A dodici mesi da un’edizione da ricordare, coronata dai successi di Davide Pontoglio ed Elisa Visentin, al Tennis Bagnatica sono pronti a rilanciare in grande stile. Non solo il club in provincia di Bergamo riproporrà il suo torneo Open maschile e femminile, da mercoledì 16 a mercoledì 30 agosto, ma lo farà con un montepremi quasi raddoppiato rispetto al 2022: da 8.000 si passa alla bellezza di 14.000 euro, equamente divisi fra uomini e donne, il che rende l’appuntamento diretto da Oliviero Terzi uno dei più importanti dell’intero calendario nazionale. Al vincitore del tabellone maschile “Erca-Hydrotech”, giunto all’ottava edizione, e alla regina del tabellone femminile “Time Office”, che si giocherà per il terzo anno consecutivo, andranno oltre 3.000 euro ciascuno, mentre i finalisti riceveranno un assegno da circa 2.000: premi in linea con quelli garantiti dai tornei internazionali Itf da 25.000 dollari. Un dato che la dice lunga sul valore dell’evento orobico, che accoglierà complessivamente 160 partecipanti, 90 uomini e 70 donne (taglio in ordine di classifica). Già tantissimi i giocatori ad aver prenotato il proprio posto sulla terra battuta di Bagnatica, ma altrettanti ne arriveranno nei prossimi giorni, col termine alle iscrizioni fissato per lunedì 14 agosto a mezzogiorno.

Da mercoledì 16 scatteranno i primi match dei tabelloni iniziali, col livello medio dei partecipanti (e quindi degli incontri) che andrà crescendo giorno dopo giorno fino alla conclusione di mercoledì 30, con entrambe le finali proposte nella medesima serata. Una scelta, quest’ultima, che si è rivelata vincente nel 2022 e quindi viene prontamente riproposta, con l’obiettivo di regalare al pubblico – sempre numeroso – una serata ricca di emozioni. Ma i veri protagonisti, come in ogni torneo che si rispetti, saranno i giocatori: gli organizzatori hanno pensato a loro garantendo i trasporti dal vicinissimo aeroporto di Bergamo-Orio al Serio e dalle stazioni ferroviarie limitrofe (servizio che per gli eventi internazionali è prassi, mentre negli Open è una rarità), e preparano altre iniziative per migliorare l’esperienza dei presenti. Il tutto con l’obiettivo di rendere l’evento estivo un piccolo gioiello in grado di costruirsi una tradizione sempre più importante, come capitato fino al 2019 con l’appuntamento femminile del calendario Itf, che aveva reso Bagnatica popolare in tutta Italia e non solo. Il libro dei ricordi felici è già molto ricco, ma c’è ancora spazio per inserirne tanti altri.

