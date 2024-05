Campione a sorpresa al Trofeo Lineastile: la quarta edizione va ad Andrea Fiorentini

Quando il livello medio è molto alto e omogeneo, le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. L’ha provato la quarta edizione del Trofeo Lineastile, il torneo Open maschile da 3.500 euro di montepremi del Milanino Sporting Club, che dopo 15 giorni di battaglie ha incoronato il 2.3 Andrea Fiorentini, nona testa di serie del tabellone. Significa che i favoriti erano altri, in particolare Tommaso Gabrieli e Alessandro Ragazzi, invece il più in palla fra i ben 151 iscritti si è rivelato il bergamasco classe 2001, passato in finale contro Stefano D’Agostino. Il titolo sulla terra battuta di Villanuova sul Clisi rappresenta il riscatto per un talento con trascorsi di alto livello da giovanissimo (è stato campione italiano under 14, nell’anno in cui Jannik Sinner uscì di scena ai quarti di finale), ma che poi ha visto le sue ambizioni frenate da ripetuti infortuni. Si è dovuto sottoporre addirittura a cinque operazioni chirurgiche, quattro alle ginocchia e una a un piede, ma un paio d’anni fa è finalmente riuscito a tornare a competere con continuità e a 23 anni ha ancora spazio per ottenere buoni risultati. Quello al Milanino è il suo titolo più importante (e il primo dal 2022), in una stagione che sino a qui l’aveva visto competere soltanto a livello internazionale. Ha fatto uno strappo alla regola per il Trofeo Lineastile e la scelta si è rivelata azzeccata in una settimana perfetta, che l’ha visto vincere comodamente i suoi primi quattro incontri (eliminando nei quarti di finale il favorito numero 1 Gabrieli) e poi approfittare in finale del ritiro del trentino Stefano D’Agostino, il quale ha gettato la spugna quando, dopo aver vinto il primo set, si trovava in svantaggio per 5-3 (e 30-0 sul servizio di Fiorentini) nel secondo parziale.

D’Agostino, undicesima testa di serie, ha pagato a caro prezzo la maratona del mattino, quando in semifinale aveva completato una poderosa rimonta ai danni del n.2 del seeding Ragazzi, spuntandola per 0-6 7-6 7-6 dopo un’incredibile battaglia lunga tre ore e mezza. Uno sforzo che però si è fatto sentire nella finale del pomeriggio, prima sotto forma di stanchezza e poi di crampi che nelle fasi finali del secondo set hanno costretto D’Agostino a ritirarsi. “Per noi – dice Nico Maietta, presidente del Milanino Sporting Club – è stata un’altra edizione meravigliosa, che ci ha confermato come sia i giocatori sia il pubblico apprezzino il Trofeo Lineastile. Questa è la cosa più importante, perché permette a un evento nato solamente quattro anni fa di ritagliarsi sempre più spazio nel calendario delle tante manifestazioni di questo tipo”. Gli fa eco Simon Flood, direttore della scuola tennis del Milanino: “Abbiamo visto del tennis di qualità, nonostante la pioggia ci abbia spesso messo il bastone tra le ruote. Peccato che la finale sia terminata con un ritiro, ma i giocatori hanno dato davvero tutto. Vedere più di cento persone ad assistere ai match dell’ultima giornata è stato fantastico e gratificante”. “Anche per questo – conclude Maietta – non potremmo essere più felici. Un ringraziamento speciale al nostro title sponsor Lineastile e a tutti i partner dell’evento, che ci hanno permesso di garantire determinati standard di qualità”. L’appuntamento è per la quinta edizione del 2025, per un evento di successo che ormai sta diventando tradizione.

4° OPEN LINEASTILE – I RISULTATI

Quarti di finale: Fiorentini b. Gabrieli 6-4 6-3, Liusso b. Feelin 7-6 6-2, D’Agostino b. Uberti 6-4 6-4, Ragazzi b. Favero 6-3 3-6 7-5. Semifinali: Fiorentini b. Liusso 6-3 6-0, D’Agostino b. Ragazzi 0-6 7-6 7-6. Finale: Andrea Fiorentini b. Stefano D’Agostino 4-6 5-3 ritiro.

TROFEO LINEASTILE – L’ALBO D’ORO

2024 – Andrea Fiorentini

2023 – Giovanni Oradini

2022 – Biagio Gramaticopolo, Sara Marcionni

2021 – Marco Speronello, Claudia Giovine

