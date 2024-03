Gli atleti Active al lavoro fra handbike e tennis, per preparare un 2024 carico di ambizioni

Il calendario nazionale e internazionale del tennis in carrozzina sta per entrare nel vivo, così come quello del paraciclismo che ha appena scoperto le date delle sei tappe del Giro d’Italia di handbike, nel quale l’Active Team La Leonessa dovrà difendere la maglia rossa di “fast team”. Vuol dire che per gli atleti di Active Sport, che nel 2024 taglia il traguardo dei 15 anni dalla fondazione (tutti spesi al servizio di sport, sociale e cultura), è il momento di intensificare gli allenamenti. Anche perché il 2024 è anno olimpico e paralimpico, coi Giochi di Parigi in arrivo dal 28 agosto all’8 settembre, e per la prima volta l’associazione bresciana ha possibilità concrete di portare almeno un’atleta nella rassegna a Cinque Cerchi. O per la precisione due: Mirko Testa nell’handbike e Alberto Saja nel tennis in carrozzina, categoria Quad. “A queste opportunità – spiega il presidente Marco Colombo – è legato il focus della nostra stagione. Per arrivare alle Paralimpiadi servono impegno e sacrifici, ma anche sforzi economici. Pertanto dobbiamo ringraziare per la rinnovata fiducia i nostri sostenitori, che ci permettono di assistere Mirko e Alberto, ma non solo, nei loro grandi obiettivi sportivi”. Rientrato dopo uno stop dovuto a un problema di salute, Saja si sta preparando per iniziare l’attività internazionale alla ricerca dei punti necessari per guadagnarsi Parigi, partecipando ai tornei nazionali insieme ai compagni di squadra: Rocco Brando, Mariagrazia Lumini, Nicola Astori e Andrea Casillo. Fra gli snodi cruciali per la corsa ai Giochi c’è anche il Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, il torneo internazionale organizzato da Active Sport che quest’anno tocca quota dieci edizioni e torna in primavera, precisamente dal 16 al 19 maggio (sempre al Tennis Forza e Costanza).

Il calendario internazionale dell’handbike, invece, oltre alle Paralimpiadi avrà anche i mondiali, a fine settembre a Zurigo. Più tre gare di Coppa del Mondo (una delle quali in Italia, a maggio a Maniago) e altri appuntamenti di spicco. Come società, l’Active Team La Leonessa ha in programma la partecipazione alle due competizioni a tappe principali: il Giro Handbike e il Campionato italiano di società, che per la prima volta metterà in palio un vero e proprio scudetto da apporre sulle divise di gara. “Naturalmente – precisa il presidente – le nostre possibilità in termini di partecipazioni dipenderanno anche dal budget a disposizione. I costi per l’attività sono sempre più elevati, e nel nostro caso va ricordato che non siamo soltanto una squadra: dobbiamo far fronte anche al costante aumento di atleti che arrivano dal progetto di avviamento allo sport, da noi proposto ormai da anni. Ci auguriamo di ricevere sempre più supporto, per crescere ancora”. Da valutare anche gli impegni degli atleti con la nazionale, che oltre a Testa lo scorso anno ha coinvolto anche Simona Canipari, Christian Giagnoni e Omar Rizzato, più Mirko Pini per quanto riguarda il paraciclismo standing. Sono i cinque nomi di punta, ma a loro se ne aggiungono tantissimi altri, ugualmente determinati a vivere una stagione da protagonisti. Da segnalare che da quest’anno, oltre che sui canali ufficiali Instagram (activesport.disabili) e Facebook (Active Sport Disabili), sarà possibile seguire le attività dell’associazione anche attraverso il nuovo account LinkedIn (Active Sport Wheelpower).

