Natale e Capodanno al Piatti Tennis Center: due clinic aperte a tutti per allenarsi come i campioni

Natale o Capodanno all’insegna del tennis in una delle accademie più rinomate al mondo? Si può. A offrire a tutti l’opportunità è il Piatti Tennis Center, che anche per il periodo delle festività in arrivo fra fine dicembre e inizio gennaio proporrà due imperdibili clinic promozionali della durata di cinque giorni ciascuna, con i coach del centro (fra i quali alcuni nomi illustri) coordinati da direttore sportivo Andrea Volpini. Una chance unica per allenarsi come i campioni, col metodo Piatti, su dei campi che di campioni ne hanno visti – e ne vedono costantemente – passare numerosi. La prima proposta è per il periodo che va dal 27 al 31 dicembre, per chiudere il 2024 in bellezza; la seconda dal 2 al 6 gennaio, per iniziare il 2025 col giusto slancio per migliorare il proprio tennis, a qualsiasi livello. Già perché le clinic sono aperte a tutti: dagli agonisti agli amatori, che potranno vivere in campo e fuori un’esperienza da ricordare, in un ambiente estremamente professionale. “Generalmente – dice Lorenzo Boveri, development manager del Piatti Tennis Center – queste clinic vengono svolte dal nostro team in altre strutture che decidono di proporre il servizio ai propri clienti, mentre per il periodo natalizio ci sarà di nuovo l’opportunità di allenarsi direttamente a Bordighera, con lo staff abituale del centro a disposizione dei partecipanti”.

Tre i pacchetti proposti per ciascuna delle due clinic, tutti disponibili fino a esaurimento posti. Si parte dal pacchetto “Full”, con due sessioni quotidiane da 90 minuti in campo e altrettante – sempre da 90 minuti – in palestra, più il servizio di videoanalisi iniziale con scheda tecnica e un regalo esclusivo da parte del Piatti Tennis Center, per portare con sé anche un ricordo tangibile dell’esperienza. E si arriva fino al pacchetto “Mid”, nel quale le sessioni quotidiane in campo e palestra scendono da due a una, sempre con videoanalisi e omaggio. In mezzo il pacchetto “Special”: le sessioni quotidiane da 90 minuti rimangono due, ma entrambe in campo senza la parte destinata alla preparazione atletica, per una full immersion a livello tecnico-tattico. Più, naturalmente, videoanalisi e omaggio. I posti a disposizione sono limitati e buona parte sono già andati polverizzati, perché in molti hanno immediatamente compreso il valore di un’esperienza davvero rara, che permette di vivere una manciata di giorni allenandosi al ritmo dei professionisti, guidati da tecnici di enorme esperienza. Ulteriori informazioni sulle clinic di Natale e Capodanno, e sulle modalità di partecipazione, sono disponibili sulla locandina pubblicata sui canali Instagram e Facebook del Piatti Tennis Center.

