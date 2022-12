Play-off di Serie A2 fatali al V-Team: avanza il Ct Massa Lombarda

Un sorteggio particolarmente infelice, prima ancora di una partita persa con più di un rimpianto. È questa la sintesi di quello che è avvenuto sui campi del Villa Reale Tennis di Monza. Quando dall’urna degli uffici della Federazione Italiana Tennis è uscito l’accoppiamento per il primo turno di play-off con il Ct Massa Lombarda – lo scorso anno retrocesso dalla Serie A1 dopo sei partecipazioni consecutive al massimo campionato – è parso subito chiaro che per i ragazzi capitanati da Duvier Medina e Marco Baio sarebbe servita un’impresa. Giunti fin qui grazie a prestazioni spesso maiuscole (i lombardi si sono piazzati secondi nel gruppo 2 con 13 punti all’attivo) e trascinati da un pubblico numerosissimo che non ha mai fatto mancare il sostegno, i brianzoli hanno lottato in ogni match, ma alla fine si sono dovuti arrendere 5-1 alla squadra romagnola. Si parte subito in salita con Davide Albertoni che cede il passo, con un doppio 6-4, all’esponente del vivaio del Ct Massa Lombarda, il classe 2002 comasco Lorenzo Rottoli. Questa volta l’esperienza non basta al 26enne lombardo che perde un match in cui, a fare la differenza, sono stati i punti conquistati in risposta da Rottoli. Passa una mezz’ora e anche un altro alfiere del V-Team deve farsi da parte: in una sfida giocata sulle montagne russe, Federico Arnaboldi – dopo un primo parziale dominato – perde in tre set (0-6 6-4 6-4 in 2 ore e 14 minuti) contro il 23enne di Cesenatico Francesco Forti che riesce a ribaltare la partita anche grazie alla capacità di trasformare tutte e due le palle break avute nel set decisivo. Nel terzo singolare cade anche un totem della squadra brianzola, quel Gianmarco Ferrari imbattuto nella fase a gironi. A sconfiggerlo, Giulio Zeppieri (n.165 del ranking mondiale): il 20enne mancino di Latina, protagonista di un’ottima stagione a livello Atp (a Umago, ad esempio, ha lottato ad armi pari con Alcaraz) si impone 6-4 6-3 in un’ora di gioco.

A rimettere in carreggiata il V-Team ci prova la colonna della squadra brianzola Andrea Borroni. Partito un po’ in sordina, Borroni è andato in crescendo in questa stagione, regalando spesso prestazioni di qualità. Suo il primo punto – quello della speranza – ottenuto battendo l’under 18 Marco Cinotti per 5-7 6-4 6-1 e rimandando ai doppi l’esito dell’incontro. Purtroppo già il primo risulta fatale ai brianzoli, con la coppia Forti/Zeppieri che ha la meglio su Ferrari/Borroni per 6-3 7-5, dando al team capitanato da Michele Montalbini il punto della vittoria. Il secondo doppio fissa il punteggio sul definitivo 5-1 grazie al super tie-break vinto dalla coppia Rottoli/De Bernardis su Albertoni/Arnaboldi. “Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi – commenta Duvier Medina, capitano del V-Team –, peccato per il singolo perso da Arnaboldi che forse ci avrebbe permesso di raccontare una storia diversa. Alla fine ho provato a dividere i doppi per contenere le coppie avversarie che, bisogna dirlo, sono state solide. Voglio ringraziare i giocatori per questo bellissimo campionato, Marco Baio e Riccardo Magni, il club e tutti i nostri sponsor. Siamo partiti con una bella squadra, purtroppo ci è mancata l’esperienza di Mathias Bourgue che avrebbe potuto darci quella spinta in più per fare il salto di qualità. L’obiettivo era la salvezza e lo abbiamo ampiamente raggiunto, ma resta il rammarico per aver mancato la prima posizione del girone in quei due super tie-break persi in doppio contro Lecce”. Saranno quindi i romagnoli a giocarsi la promozione in A1 contro il Tc Santa Margherita Ligure, un’autentica corazzata che ha chiuso a punteggio pieno il proprio raggruppamento. Per il V-Team resta la consapevolezza di aver disputato comunque una grande stagione. L’appuntamento per provare a conquistare la promozione nella massima serie del campionato nazionale a squadre è comunque solo rimandato al prossimo anno.

RISULTATI

Play-off, 1° turno

V-Team (Tc Villasanta) – Ct Massa Lombarda 1-5

Lorenzo Rottoli (M) b. Davide Albertoni (V) 6-4 6-4, Francesco Forti (M) b. Federico Arnaboldi (V) 0-6 6-4 6-4, Giulio Zeppieri (M) b. Gianmarco Ferrari (V) 6-4 6-3, Andrea Borroni (V) b. Marco Cinotti (M) 5-7 6-4 6-1, Forti/Zeppieri (M) b. Ferrari/Borroni (V) 6-3 7-5, Rottoli/De Bernardis (M) b. Albertoni/Arnaboldi (V) 6-2 6-7(3) 10/7.

