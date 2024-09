Serie A2, ecco il calendario. Il V-Team in campo dal 6 ottobre

Giocare la Serie A2 per tre anni consecutivi è già un risultato significativo per una squadra giovane e competitiva come il V-Team. Ed è con aspirazioni importanti che la formazione lombarda si prepara per una nuova stagione nella seconda divisione del campionato nazionale. La compagine brianzola è stata sorteggiata nel girone 3, opposta a squadre che, calendario alla mano, presentano parecchie insidie. Si parte domenica 6 ottobre alle porte di Firenze contro il Match Ball, con l’obiettivo di riprendere il percorso interrotto lo scorso anno, quando i ragazzi capitanati da Duvier Medina e Marco Baio si fermarono al primo turno dei play-off promozione battuti di misura – e con qualche rimpianto – dal Circolo della Stampa Sporting. Dopo il turno di riposo, seguirà (20 ottobre) l’esordio sui campi del Tennis Villa Reale di Monza contro i campani del Team Avino, quindi trasferta domenica 27 contro gli emiliani dello Sporting Club Sassuolo. Ancora un match fuori casa il 3 novembre, questa volta in Piemonte contro la Canottieri Casale, per poi tornare tra le mura amiche per la sfida col Ct Lecce Mario Stasi (10 novembre). La fase a gironi terminerà domenica 17 novembre, ancora in casa, contro i laziali dell’Asd Colle degli Dei per la riedizione del match che lo scorso anno vide il successo del V-Team per 4-2.

La formazione lombarda, che ha imparato dalle passate edizioni che non sempre un curriculum prestigioso è sinonimo di risultato acquisito, si prepara a dare battaglia ai titolati team avversari per mantenere il trend positivo, confermando una formazione capace di esprimere un grande tennis e di conquistare negli anni la fiducia di tanti tifosi. A cominciare dal francese Mathias Bourgue, classe 1994 ed ex n.140 Atp, sempre pronto a dare un apporto decisivo alla squadra, passando per il talento di Federico Arnaboldi, 23enne di Cantù che quest’estate ha conquistato a Verona il suo primo titolo nel circuito Atp Challenger ed è sempre più lanciato a livello internazionale. Al via ci saranno anche Pietro Fellin e i talenti di casa under 18, come il promettente William Mirarchi e il classe 2006 Gianluca Filoramo. In rosa pure le colonne storiche della formazione Davide Albertoni e Andrea Borroni, oltre a Van Son Didoni e Alessandro Cima. “Daremo il massimo per restare tra le prime tre del girone – commenta, fiducioso, capitan Duvier Medina -. Firenze e Casale sono le due squadre più forti mentre con le altre ce la giochiamo. In ogni caso, quando si va in campo lo si fa per vincere. Dovremo essere bravi a utilizzare al meglio le nostre risorse, schierando ogni domenica la formazione migliore. Quest’anno poi daremo ancora più spazio ai nostri giovani e sono sicuro che saranno fondamentali per il nostro campionato. Ovviamente ringrazio gli sponsor, grazie ai quali riusciamo a competere in Serie A2, e tutte le persone che verranno a sostenerci domenica dopo domenica”.

Calendario Girone 3

6 ottobre: Match Ball Firenze – V-Team

13 ottobre: giornata di riposo

20 ottobre: V-Team – Team Avino

27 ottobre: Sporting Club Sassuolo – V-Team

3 novembre: Canottieri Casale – V-Team

10 novembre: V-Team – Ct Lecce Mario Stasi

17 novembre: V-Team – Colle degli Dei

La rosa del Tc Villasanta (V-Team)

Mathias Bourgue (2.1, Francia), Federico Arnaboldi (2.1), Pietro Fellin (2.3), William Mirarchi (2.4, vivaio), Gianluca Filoramo (2.4, vivaio), Andrea Borroni (2.5, vivaio), Davide Albertoni (2.6, vivaio), Van Son Didoni (2.6, vivaio), Alessandro Cima (2.7, vivaio).

La formula del Campionato di Serie A2 maschile

Alla Serie A2 maschile sono iscritte 28 squadre divise in quattro gironi da sette ciascuno. Per la promozione in A1, le prime classificate di ogni girone disputano un incontro con formula di andata e ritorno (ritorno in casa della prima classificata) contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate (incontro in casa della seconda classificata). Le squadre quarte e quinte classificate nei gironi mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie A2 nel 2025. Le squadre seste e settime classificate giocano un tabellone sorteggiato di play-out per evitare la retrocessione in B1.

