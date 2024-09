A Bra i Campionati italiani di tennis in carrozzina. Dal 3 al 6 ottobre, in gara 14 squadre e oltre 40 giocatori

C’è la lista definitiva degli iscritti, per i Campionati italiani di tennis in carrozzina che il Tennis Club Match Ball di Bra (provincia di Cuneo) ospiterà dal 3 al 6 ottobre. Un evento che radunerà ben 14 formazioni provenienti da tutto lo Stivale, con oltre 40 giocatori impegnati. Tra loro, anche uno dei recenti protagonisti delle Paralimpiadi di Parigi 24, il sardo Luca Arca. Ma al di là dei nomi presenti in Piemonte, la manifestazione sarà l’occasione per rimarcare il valore di questa disciplina, da sempre in grado di unire sport e impegno sociale, con l’integrazione come pilastro.

“Siamo soddisfatti del numero di iscrizioni raccolte – spiega Zino Puci del Match Ball di Bra – e agli Italiani contiamo di vedere uno spettacolo di grande livello, visto che saranno impegnati alcuni dei migliori giocatori del Paese. La nostra struttura è pronta per eventi di questo genere e offriremo ai partecipanti e al pubblico un’esperienza di qualità sotto ogni punto di vista”.

In gara ci saranno Asd Tennis Giotto Arezzo, Asd Ct Novoli (Brindisi), Asd Tc Match Ball Bra, Asd Tennis Training Foligno, Asd Baldesio Cremona, Montesport Asd (Baccaiano – Firenze), Asd Tennis Club Terranova Olbia, Asd Cus Torino, Sporting Club Sassuolo, Country Club Racket World (Bologna), Asd e Culturale Sfide Moncalieri (Torino), L’Onda Asd (Padova), Asd Special Bergamo Sport, Asd Sport Di Più Torino. I campioni in carica del Country Club Bologna dunque torneranno per difendere il titolo conquistato a Bassano del Grappa nel 2023, quando al via c’erano 11 team.

Il Match Ball di Bra è tra i fiori all’occhiello del tennis piemontese e italiano: già in passato sede delle finali del Campionato di Serie A1, sui propri campi ha visto crescere campioni affermati come il kazako Andrey Golubev e l’alessandrino Matteo Donati. Stavolta si cimenta con un evento che rappresenta uno snodo fondamentale nella stagione del tennis in carrozzina a livello nazionale. Si giocherà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, con ingresso sempre gratuito e inizio dei match previsto per le 9 di mattina. I direttori del torneo sono Pietro Mazzei e Antonio Puci. Chiunque voglia vedere uno spettacolo di altissimo livello è caldamente invitato a non mancare.

