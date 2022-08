Open Erca e Open Hydrotech: al Tennis Club Bagnatica cresce l’attesa per le semifinali

Nel 2021 hanno scelto di accoppiare al classico Open maschile Erca, giunto alla settima edizione, anche l’Open femminile Hydrotech, vincendo la scommessa. Così, quest’anno al Tennis Club Bagnatica hanno voluto alzare ancora l’asticella, organizzando le due competizioni contemporaneamente (e non più una dopo l’altra) e portando il montepremi complessivo a 8.000 euro, e ora si preparano per il gran finale. Dopo due settimane di bel tennis, dei quasi 150 partecipanti complessivi ne sono rimasti otto: quattro nel maschile e altrettante nel femminile. Significa che entrambi i tabelloni sono allineati alle semifinali, previste dalle 18.30 di martedì, con in campo tanti nomi noti. In particolare nel maschile, grazie a un montepremi da 5.000 euro che ha portato sulla terra battuta del club del fratelli Terzi vari giocatori di alto livello. A guidare il tabellone c’è il finalista del 2021 Davide Pontoglio, bresciano capace di vincere 3 degli ultimi 4 tornei Open disputati (due dei quali in Bergamasca: a Treviglio e lo scorso week-end a San Pellegrino Terme). Nei quarti di finale il 30enne di Rovato ha lasciato appena tre game ad Andrea Melisi, e martedì sera (non prima delle 20.30) se la vedrà contro il vicentino Tommaso Dal Santo. Si annuncia ancora più spettacolare l’altra semifinale, prevista in contemporanea, con in campo 10 titoli internazionali Itf. Sei sono quelli di Fabrizio Ornago, milanese classe ’92 ed ex n.355 Atp, che ha detto basta con l’attività internazionale a fine 2021 ma non ha perso lo smalto, come dimostrato dal bel successo di lunedì su Gianluca Cadenasso. Gli altri quattro, invece, figurano nella bacheca di Mariano Kestelboim, 26enne argentino numero 755 del mondo, che nel corso dell’estate si sta alternando fra appuntamenti Itf (con buonissimi risultati) e tornei Open in Italia.

Ma prima di pensare alle semifinali maschili, a Bagnatica sarà il turno delle ragazze, con due sfide – entrambe alle 18.30 – che si annunciano interessanti ed equilibrate. Nella parte alta del tabellone a contendersi un posto in finale sono arrivate la 2.2 varesina Samira De Stefano, numero uno del tabellone nonché una delle sole due italiane capaci lo scorso maggio di superare le qualificazioni del prestigioso Trofeo Bonfiglio (gli Internazionali d’Italia juniores del Tennis Club Milano), e la 2.4 Chiara Giaquinta. L’altro posto in finale sarà invece in palio nel duello fra la finalista del 2021 Elisa Visentin e la bergamasca di origini indiane Parneet Kaur. La prima, terza testa di serie, ha rischiato grosso contro la mancina Ottavia Massetti, riuscendo però a rimontare uno svantaggio di 7-5 3-0 e a raddrizzare al long tie-break decisivo una giornata piuttosto grigia (5-7 6-3 10/6 il punteggio finale). La seconda, invece, ha firmato la sorpresa di giornata rifilando un secco 6-2 6-1 alla testa di serie numero due Valentina Lia, 2.2 milanese tesserata al Città dei Mille. Alle 18.30 andrà a caccia di una nuova impresa. Mercoledì le finali: alle 18.30 l’ultimo atto dell’Open femminile Hydrotech, alle 20.30 il duello che incoronerà il vincitore dell’Open maschile Erca. In caso di pioggia le sfide verranno disputate su campi in cemento al coperto, sempre con ingresso gratuito.

RISULTATI

Open maschile Erca

Quarti di finale: Pontoglio b. Melisi 6-3 6-0, Dal Santo b. Turco 6-2 7-6, Ornago b. Cadenasso 6-2 6-1, Kestelboim b. Cavalleri 6-2 6-1.

Open femminile Hydrotech

Quarti di finale: De Stefano b. Pauzzi 6-1 6-3, Giaquinta b. Ivaldo 6-3 6-4, Visentin b. Massetti 5-7 6-3 10/6, Kaur b. Lia 6-2 6-1.

Leggi anche: