A Chiappa e Chioda il 1° Trofeo Crema Diesel: vincono il rodeo e se ne vanno in monopattino

Pausa dalla Serie A1? Sì. Attività ferma? Tutt’altro. Approfittando dello stop ai campionati fissato dalla Fitp, nello scorso fine settimana al Tennis Club Crema hanno pensato bene di proporre il 1° Trofeo Crema Diesel, evento rodeo di quarta categoria che ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione (73 iscritti: 57 uomini e 16 donne) e qualità del tennis visto sui campi di via del Fante. E dopo due giorni di battaglie, che hanno impegnato anche numerosi ragazzi della scuola tennis, c’è stata pure la ciliegina sulla torta della vittoria nel maschile di un giocatore di casa, Filippo Chiappa, giovane cresciuto proprio sui campi del Tc Crema. In finale quest’ultimo ha avuto la meglio per 4-5 4-0 10/7 sul mancino milanese Alessandro Allegri, spuntandola in rimonta in un tie-break decisivo tutt’altro che banale. Perché il giocatore del Tc Crema si è trovato spalle al muro, ma proprio nel momento più delicato ha saputo reagire, metterci grande attenzione e voglia di lottare punto su punto, fino a meritare il successo. Nel femminile, invece, al termine di una finale a senso unico il titolo è andato a Maria Cristina Chioda, promossa con un facile 4-1 4-0 contro la compagna di club Ilaria Coppa, come lei tesserata alla Canottieri Adda di Lodi. Per i due vincitori, oltre al trofeo, in premio uno splendido monopattino elettrico Mercedes-Benz messo in palio da Crema Diesel, title sponsor dell’evento. “Questo torneo – ha spiegato Fabio Delfini, maestro del Tc Crema – ha animato il circolo in un weekend senza Serie A1, permettendoci di far fare attività ai nostri ragazzi e attirando anche numerosi giocatori di altri club. La scelta di organizzarlo è stata azzeccata: si tratta senza dubbio di un evento da ripetere”.

RISULTATI

Singolare maschile – Quarti di finale: Bellabona b. Cattaneo 4-1 4-1, Chiappa b. Sassoli 4-0 4-0, Allegri b. Magri 5-4 5-3, Merlini b. Mercoli 4-1 2-4 10/4. Semifinali: Chiappa b. Bellabona 4-1 4-0, Allegri b. Merlini 4-1 4-1. Finale: Chiappa b. Allegri 4-5 4-0 10/7.

Singolare femminile – Quarti di finale: Coppa b. Mombelli 4-5 4-0 10/6, Cavagnoli b. Agosti 5-3 4-0, Delfini b. Patrini 2-4 4-2 10/5, Chioda b. Riccardi 4-1 4-1. Semifinali: Coppa b. Cavagnoli 4-5 4-2 10/2, Chioda b. Delfini 4-2 0-4 10/6. Finale: Chioda b. Coppa 4-1 4-0.

