Tc Crema ai play-off di Serie C anche coi maschi: a Mantova arriva la quarta vittoria di fila

Meglio di così era semplicemente impossibile. Dopo la formazione femminile capitanata da Daniela Russino, promossa ai play-off di Serie C grazie a tre vittorie su tre, anche il team maschile del Tennis Club Crema ha conquistato l’accesso al tabellone regionale a eliminazione diretta, addirittura con una giornata d’anticipo. Merito della quarta vittoria in altrettante sfide, ottenuta con un rotondo 5-1 sui campi della Canottieri Mincio di Mantova, dove il team di capitan Beppe Menga ha spadroneggiato pur senza il numero uno Gabriele Datei. A non far rimpiangere la sua assenza ci hanno pensato i compagni, capaci di chiudere sul 3-1 i singolari e poi completare l’opera nei doppi. Il primo punto l’ha firmato Riccardo Fietta, comodamente a segno su Carlo Alberto Angusti, mentre Mattias Pisanu (fresco di qualificazione per i campionati italiani under 15, conquistata nella tappa di Marnate) ha raddoppiato regolando Alessandro Picchioni per 6-2 6-3. Di Leonardo Cattaneo il punto del 3-0, il più sudato di tutti: il cremasco, reduce dall’esperienza positiva nel suo primo torneo internazionale under 18 (in Lettonia, dove ha vinto quattro incontri arrampicandosi fino ai quarti di finale), l’ha conquistato in rimonta al termine di una battaglia lunga tre ore contro Samuel Estevez, sconfitto per 5-7 7-6 6-2. I mantovani si sono tenuti in gara grazie al successo di Ludovico Ariotti su Luca Toscani, ma nei successivi doppi non c’è stata storia. Il duo Menga/Cattaneo ha messo in cassaforte la vittoria lasciando tre game ad Angusti/Ariotti, e Fietta/Pisanu hanno chiuso i conti superando per 6-3 7-5 Picchioni/Barbieri.

“È stata l’ennesima giornata positiva – ha detto capitan Menga –, nella quale sono rimasto molto soddisfatto per lo spirito di gruppo mostrato dai ragazzi. Era uno degli obiettivi per questo campionato e devo dire che l’abbiamo raggiunto, indipendentemente dai risultati molto soddisfacenti”. Già, perché il team si è guadagnato matematicamente uno dei due posti alla seconda fase e, domenica 22 maggio in casa contro la Motonautica Pavia ultima in classifica, tenterà di completare il pokerissimo di vittorie e chiudere il girone 3 al primo posto. Permetterebbe di evitare il primo turno del play-off e giocare solamente il 5 giugno, come la formazione femminile, nel match che vale l’accesso al tabellone nazionale dove saranno in palio le promozioni in Serie B2. “La garanzia dei play-off è un grande risultato – dice ancora Menga –, ma non ci accontentiamo. Puntiamo a vincere anche domenica, in modo da avere poi le migliori chance di passare alla fase nazionale”. Da segnalare, infine, gli ottimi risultati di Bianca Bissolotti, che in attesa di tornare a dare il proprio apporto al team di Serie C si sta mettendo ripetutamente in mostra a livello individuale. La scorsa settimana si è garantita un posto ai campionati italiani under 13, grazie alla finale nella tappa di qualificazione giocata a Bonate Sopra (Bergamo), mentre questa settimana è impegnata nel torneo internazionale under 14 di Tennis Europe a Correggio (Reggio Emilia). Superate le qualificazioni, martedì sarà in gara nel primo turno del tabellone principale, contro la rumena Aida Nicoleta Tica.

SERIE C MASCHILE – Quarta giornata

Tennis Club Crema b. Canottieri Mincio Mantova 5-1

Riccardo Fietta (C) b. Carlo Alberto Angusti (M) 6-1 6-4, Mattias Pisanu (C) b. Alessandro Picchioni (M) 6-2 6-3, Leonardo Cattaneo (C) b. Samuel Estevez (M) 5-7 7-6 6-2, Ludovico Ariotti (M) b. Luca Toscani (C) 6-1 6-3, Menga/Cattaneo (C) b. Angusti/Ariotti (M) 6-1 6-2, Fietta/Pisanu (C) b. Picchioni/Barbieri (M) 6-3 7-5.

