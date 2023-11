Tennis Mastery Summit, all’Oltrepò è sold out. Grande attesa per gli staff degli azzurri che hanno vinto la Davis

Tutto esaurito con largo anticipo sull’evento. Eccola qui, la conferma migliore possibile al boom del tennis italiano, certificato una volta di più dalla straordinaria vittoria in Coppa Davis, 47 anni dopo l’ultima volta. Per il Tennis Mastery Summit, workshop che riunisce gli staff dei migliori azzurri delle ultime stagioni, è arrivata la notizia attesa, il sold out. L’evento – organizzato da Performance Lab – andrà in scena all’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (Via Retorbido 24, in provincia di Pavia), domenica 3 dicembre, e vedrà coinvolte le eccellenze dell’allenamento tricolore, molte delle quali in panchina la scorsa settimana a Malaga, per supportare il trionfo italiano. Tra i coach, Simone Vagnozzi, Simone Tartarini e Gipo Arbino, rispettivamente a fianco di Jannik Sinner (oggi numero 4 al mondo), Lorenzo Musetti (best ranking al numero 15) e Lorenzo Sonego (primato personale al numero 21). Oltre a Vincenzo Santopadre, per anni sulla panchina di Matteo Berrettini (best ranking di numero 6). Fra i personal trainer, presenti Umberto Ferrara, Roberto Squadrone, Damiano Fiorucci e Davide Cassinello. Inoltre, terrà la sua masterclass Marco Panichi, che da anni cura il fisico del vincitore di 24 Slam (e 7 Atp Finals) Novak Djokovic.

Entusiasta Massimiliano Baroglio, responsabile marketing e comunicazione dell’Oltrepò Tennis Academy. “Siamo molto contenti di ospitare insieme a Performance Lab – spiega – questo evento di caratura internazionale. Il tennis italiano sta vivendo un momento magico, per questo avere l’opportunità di ascoltare gli artefici di questo successo rappresenta una chance impagabile. Dopo la finale di Sinner a Torino, l’interesse è cresciuto ulteriormente, e la giornata sarà l’occasione per approfondire anche il suo percorso insieme a Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, oltre a quello degli altri azzurri”. All’appuntamento del 3 dicembre ci saranno tanti appassionati ma anche tanti insegnanti, per un pubblico trasversale. “La risposta della gente e in particolare dei maestri è stata ottima, infatti l’evento è andato esaurito con quasi un mese di anticipo. Cosa mi aspetto? In sostanza delle vere e proprie lezioni di tennis, perché questi preparatori e questi coach sono prima di tutto degli insegnanti che ci spiegheranno cosa hanno fatto per ottenere certi risultati. Mi aspetto contenuti di alto livello che non si possono ascoltare facilmente altrove”. Il workshop sarà diviso in due parti distinte: quello degli allenatori (sul campo principale) e quello dei preparatori (sul campo per preparazione fisica e palestra), con quest’ultimo che sarà molto pratico (è consigliato munirsi di tuta, maglietta e scarpe da ginnastica). Tutte le lezioni saranno videoregistrate e potranno essere acquistate dal 13 dicembre a questo link: https://performancelab16.com/shop/corsi-online/workshop-tennis-online-preparatori-ticket-solo-per-le-registrazioni-online/

IL PROGRAMMA – WORKSHOP ALLENATORI

09:00 – 09:45

Check in e consegna materiale.

10:00 – 11:00

Rovescio a una mano: pregi e difetti di questo colpo nel tennis moderno ed evoluzione dal tennis junior a quello pro – Lezione con Simone Tartarini.

11:30 – 12:30

Gestione tattica dei colpi a rimbalzo – Lezione con Vincenzo Santopadre.

15:00 – 16:00

Rotazione dei colpi a rimbalzo e differenziazione del finale in base alla zona di manovra – Lezione con Gipo Arbino.

16:30 – 17:30

Bilanciamento del lavoro tra punti di forza e punti deboli nel giocatore professionista – Lezione con Simone Vagnozzi.

IL PROGRAMMA – WORKSHOP PREPARATORI

09:15 – 09:45

Check in e consegna materiale.

10:00 – 11:00

Lavoro tecnico atletico integrato in campo – Lezione con Davide Cassinello.

11:30 – 12:30

La preparazione fisica per il servizio. Esercitazioni pratiche – Lezione con Roberto Squadrone.

14:00 – 15:00

Strategie, programmazione e progressione di esercizi preventivi adattati per giovani tennisti agonisti dai 12 ai 16 anni e routine di attivazione del tennista professionista pre-allenamento – Lezione con Damiano Fiorucci.

15:00 – 16:00

Strategie di ‘return to play’ per il tennista infortunato alla caviglia – Lezione con Umberto Ferrara.

16:30 – 17:30

Esercizi multiplanari per le catene cinetiche – Lezione con Marco Panichi.

