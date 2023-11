Il sogno del Tc Crema è sempre più vivo: 4-2 al Ct Vela Messina nella semifinale d’andata

La strada da percorrere per riportare in città quello scudetto di Serie A1 già vinto per tre volte fra 1985 e 1987 è ancora lunga, ma adesso il Tennis Club Crema ci crede per davvero. E fa bene, perché la stagione 2023 sta dimostrando che il team capitanato da Armando Zanotti e Fabio Delfini non è secondo a nessuno. L’ennesima conferma è arrivata nella gara d’andata delle semifinali scudetto, contro il Circolo del Tennis e della Vela di Messina: un’avversaria che pareva davvero ostica, e invece sui campi di via del Fante è stata costretta ad arrendersi per 4-2, contro un Tc Crema di nuovo impeccabile nei doppi e di nuovo aggrappato in particolare a quel Samuel Vincent Ruggeri che anni fa entrò in squadra in punta di piedi, da ragazzino alle prime armi, per fare esperienza in qualità di elemento del vivaio. Oggi, di quel team il 21enne bergamasco è il numero uno e non smette di stupire. La sua ultima impresa coi colori del club cremasco è stata la preziosissima vittoria del 2-2, strappata dopo due ore e mezza di battaglia a un ottimo giocatore come l’argentino Marco Trungelliti, che lo precede di oltre 100 posti nel ranking mondiale Atp e vanta ottimi trascorsi nel Tour. Era lui il favorito, invece ha vinto il bergamasco, che sulla terra indoor del Palatennis ha sfruttato l’affetto del suo pubblico per imporsi per 6-4 6-7 6-3 e pareggiare i conti dopo che i rivali avevano allungato sul 2-1 grazie ai successi di Maxime Janvier (5-7 6-0 7-5 a Robin Haase) e di Giorgio Tabacco (6-4 6-3 a Lorenzo Bresciani), arrivati a ribaltare l’iniziale 1-0 per il Tc Crema firmato da Andrea Arnaboldi (6-3 6-2 a Fausto Tabacco).

A quel punto, sono stati di nuovo decisivi i doppi e il Tc Crema li ha portati a casa entrambi, come più volte successo nel corso della stagione. Samuel Vincent Ruggeri e lo specialista Robin Haase hanno tenuto a distanza la coppia Trungelliti/Romboli, facendosi bastare un break per set per imporsi con un doppio 6-4, mentre Lorenzo Bresciani e l’altro specialista Andrey Golubev hanno vinto al tie-break un delicato primo parziale contro i fratelli Tabacco e poi sono scappati via nel secondo set, chiudendo 7-6 6-1 e regalando al club del presidente Stefano Agostino un 4-2 importantissimo in vista della gara di ritorno, fra sette giorni in Sicilia. Il divario è minimo e quindi ogni scenario è ancora possibile, ma il Tc Crema partirà in vantaggio. “Eravamo fiduciosi – dice capitan Zanotti – ma non possiamo nascondere che questa vittoria va oltre le aspettative. E il risultato poteva essere ancora più pesante, visto che Haase ha perso un match davvero equilibrato. Mi sono piaciuti tutti: da Vincent Ruggeri che ormai è una garanzia, a Bresciani splendido nel doppio, lo stesso Haase, Golubev, Arnaboldi. Siamo una grande squadra e venerdì voleremo in Sicilia per provare a conquistare la finale”.

RISULTATI

Semifinale Serie A1 – Gara d’andata

Tennis Club Crema b. Ct Vela Messina 4-2

Andrea Arnaboldi (C) b. Fausto Tabacco (M) 6-3 6-2, Maxime Janvier (M) b. Robin Haase (C) 5-7 6-0 7-5, Giorgio Tabacco (M) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-4 6-3, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Marco Trungelliti (M) 6-4 6-7 6-3, Haase/Vincent Ruggeri (C) b. Trungelliti/Romboli (M) 6-4 6-4, Bresciani/Golubev (C) b. Tabacco/Tabacco (M) 7-6 6-1.

