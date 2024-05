Trofeo Lineastile pronto al rush finale: da oggi i favoriti in campo al Milanino Sporting Club

Sono partiti in 151, e dopo una dozzina di giorni di battaglie sono rimasti solamente in 16. Da oggi, la quarta edizione del Trofeo Lineastile, Open da 3.500 euro di montepremi del Milanino Sporting Club, si infiamma con le sfide degli ottavi di finale e l’ingresso in gara di tutti i principali favoriti per il titolo. In particolare, giovedì è il giorno del debutto nell’evento di Villanuova sul Clisi delle teste di serie numero uno e due, Tommaso Gabrieli e Alessandro Ragazzi. Il primo, 2.2 mancino di Bassano del Grappa già finalista al Milanino nell’edizione inaugurale dell’Open (datata 2021), affronta sul Centrale il 2.4 Luca Marco Bergonzi, vincitore contro Tommaso Cerchi del duello più combattuto dei sedicesimi, terminato col punteggio di 7-6 6-7 6-4. Il 2.2 padovano Alessandro Ragazzi, n.2 del seeding, inizia invece la sua corsa al successo dalla parte opposta del tabellone, partendo dalla sfida contro il 2.4 marchigiano Nicolas Compagnucci. In serata, non prima delle 19.30, toccherà invece al quarto favorito Fabrizio Ornago, 2.3 milanese con trascorsi – nemmeno troppo lontani – nei primi 400 della classifica mondiale Atp. Il tennista di Gorgonzola, reduce dal successo di domenica in un Open in provincia di Bergamo, ha già messo in chiaro le sue intenzioni mercoledì, rifilando addirittura un doppio 6-0 a Francesco Schmitz, e all’indomani cerca un posto nei quarti di finale nella sfida contro Manfred Fellin. Attesa anche per l’unica sfida degli ottavi che metterà di fronte sul Centrale due teste di serie: il n.8 Alessandro Conca e il n.9 Andrea Fiorentini, entrambi classificati 2.3 a livello nazionale.

Per tutti, l’obiettivo è scalare un gradino in più e prenotare un posto nei quarti di finale, in programma nel pomeriggio di venerdì (dalle 15). La conclusione, invece, sarà in un sabato di fuoco, con alle 11 del mattino le semifinali e alle 17 la finale che eleggerà il successore nell’albo d’oro di Giovanni Oradini, trentino capace a meno di dodici mesi dal suo successo al Milanino Sporting Club di guadagnarsi una wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Una traguardo, il suo, che ribadisce la qualità di eventi come il Trofeo Lineastile, capaci di accogliere giocatori abituati a competere – e vincere – anche nel circuito internazionale. Da segnalare anche le due buone prestazioni dei giocatori di casa, Francesco Testori e Lorenzo Corioni, entrambi abili nel superare un paio di turni. Il primo ha ceduto a Tommaso Cerchi dopo una battaglia di tre set terminata con il punteggio di 6-2 3-6 6-4, nella quale ha fornito tante indicazioni positive che lasciano ben sperare, mentre il secondo – che al Milanino lavora anche come insegnante – si è arreso per 6-3 6-1 a Davide Galvanin.

TROFEO LINEASTILE – L’ALBO D’ORO

2023 – Giovanni Oradini

2022 – Biagio Gramaticopolo, Sara Marcionni

2021 – Marco Speronello, Claudia Giovine

Leggi anche: