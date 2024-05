Serie C, le ragazze di Ceriano a caccia della fase nazionale. Spazio anche alle formazioni giovanili

Entra nel vivo la stagione dei campionati a squadre per il Club Tennis Ceriano. La formazione femminile di Serie C si è ha guadagnata la seconda fase regionale, quella ad eliminazione diretta, dove sfiderà il Tennis Club Milano A. Bonacossa nel primo dei due turni in programma domenica 12 maggio. Una trasferta difficile che, però, è fondamentale per sperare nella qualificazione alla fase nazionale che decreterà le promosse in B2. Dall’altra parte del tabellone, il confronto è fra Junior Tennis Training e Villa Reale Tennis Monza. Le vincenti che emergeranno da questi due match si incontreranno domenica 19 maggio per giocarsi proprio l’accesso alla fase nazionale. Fino a questo momento, il cammino della squadra femminile del CTC è stato ottimo: con 6 punti, frutto di tre vittorie e una sola sconfitta, il team brianzolo ha conquistato il secondo posto nel girone 1, subito alle spalle del Villa Reale Tennis.

Per quanto riguarda la Serie B2, la formazione maschile di Ceriano ha conquistato un altro punto dopo il pareggio all’esordio contro il Tc Città dei Mille Bergamo. Nella seconda giornata del campionato, a Milano contro lo Junior Tennis, è finita 3-3: per il CTC sono stati decisivi i due match di doppio, entrambi vinti, dopo il 3-1 subito nei singolari. Per Ceriano sarà fondamentale la sfida di domenica 19 maggio contro il CT Cantù che lo precede in classifica ad una sola lunghezza di distanza. Un successo permetterebbe infatti di scalare la graduatoria avvicinandosi alle prime posizioni. Ma il campionato è ancora lungo, anche se la formazione capitanata da Eugenio Ferrarini dovrà mettere fieno in cascina visto che nell’ultima giornata di domenica 16 giugno osserverà il proprio turno di riposo. Anche sul fronte dei campionati giovanili questo sarà un maggio davvero intenso. La formazione under 16 maschile farà il suo debutto nella fase regionale ad eliminazione diretta il 22 maggio prossimo in trasferta contro Milago Tennis Center mentre quella femminile se la vedrà con la vincente della sfida tra Tc Monte Stella e TC Bergamo Automha. Lunedì 20 maggio toccherà invece ai ragazzi dell’under 14 sfidare i colleghi della Golarsa Tennis Academy, mentre le ragazze scenderanno in campo il 27 maggio contro la vincente di Forza e Coraggio – Tennis Carvico.

SERIE B2 MASCHILE 2024 – Seconda giornata girone 5

Junior Tennis Milano – Club Tennis Ceriano 3-3

Alessio Savoldi (J) b. Alessio Zanotti (C) 2-6 6-2 6-4, Emanuele Dorio (J) b. Massimiliano De Pasquale (C) 6-0 6-2, Adria Soriano Barrera (C) b. Alessandro Conca (J) 6-3 6-0, Manfred Fellin (J) b. Lorenzo Furia (C) 6-1 6-3, Zanotti/Rossi (C) b. Savoldi/Dorio (J) 6-3 6-3, Soriano Barrera/Furia (C) b. Conca/Fellin (J) 6-2 3-6 10/8.

Leggi anche: