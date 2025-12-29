Un 2025 da record per il Tennis Forza e Costanza 1911

Per trainare un movimento sportivo non c’è nulla di meglio che esempi di altissimo livello. Il tennis italiano li ha trovati in Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e in tanti altri protagonisti di una vera età dell’oro che, a cascata, sta portando benefici all’intero sistema. Un effetto tangibile anche al Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia, pronto a chiudere un 2025 da incorniciare per numeri e partecipazione.

Nei campi della sede di via Signorini e, nei mesi più caldi, anche in quelli storici del Castello, l’attività è stata continua per tutta la stagione. “Il momento felice del nostro tennis su scala mondiale – spiega Alberto Paris, direttore tecnico del circolo da oltre vent’anni – si riflette anche in una realtà come la nostra. Nel 2025 abbiamo raggiunto numeri eccezionali: includendo anche i corsi in convenzione con il Comune di Brescia, contiamo circa 250 ragazzi nella scuola tennis, ai quali si aggiungono quasi 100 iscritti ai corsi per adulti. La voglia di tennis coinvolge davvero tutte le fasce d’età”.

Un aumento della domanda che ha portato anche a un rafforzamento dello staff tecnico: gli insegnanti sono saliti a quota 16, grazie all’ingresso di tre giovani ex allievi della scuola e membri della squadra di Serie C. Cristian Persi e Ludovico Manessi hanno iniziato il percorso da istruttori, mentre Matteo Santi è entrato nello staff come preparatore atletico.

Il tutto in un anno segnato da importanti cambiamenti societari, con l’insediamento del nuovo presidente Stefano Bonera – subentrato ad Anna Capuzzi Beltrami – e una profonda riorganizzazione del consiglio direttivo nel passaggio dalla vecchia Asd alla nuova Ssd. “Il 2025 è stato un anno di transizione – continua Paris – siamo ancora in una fase di rodaggio, sia per l’amministrazione ordinaria sia per le iniziative straordinarie”.

Il riferimento è anche agli Internazionali femminili di Brescia, storico torneo Itf giunto alla sedicesima edizione. “Il nuovo consiglio ha espresso la volontà di proseguire questa tradizione – conclude il direttore del torneo – e ci stiamo muovendo in tal senso, valutando alcune possibili novità”. Un ulteriore segnale di un club che, pur cambiando, continua a crescere e a consolidarsi come punto di riferimento per il tennis bresciano.