Berrettini a Wimbledon col sorriso: “Sono orgoglioso del mio Roland Garros”

È un Matteo Berrettini positivo e rigenerato quello che si presenta a Wimbledon 2026. Nonostante il triste epilogo del cammino che l’ha portato ai quarti di finale del Roland Garros 2026, il romano ha spiegato ai microfoni di Sky che non ha lasciato spazio a emozioni negative: “Poteva essere preso come una delusione, ma per me è stata una vittoria. Sono tornato a casa con un po’ di tristezza, ma con un grande senso di orgoglio. Proprio per questo sono a Wimbledon col sorriso: questo è il tennis, l’imprevedibilità fatta a sport”. Imprevedibilità si, caso, proprio no: “Sapevo che il mio livello c’era, ce lo dicevamo nelle settimane prima di Parigi: bisognava solo avere pazienza. L’ho fatto, ho avuto il coraggio di farlo. E ora è giusto raccoglierne i frutti”.

L’ex finalista ai Championship nel 2021 esordirà nel torneo contro Stan Wawrinka: il leggendario tri-campione Slam sta vivendo l’ultima stagione della sua carriera, e ha ottenuto una wild card per il tabellone principale. In palio il secondo turno contro uno tra Raphael Collignon e la testa di serie numero 20 Arthur Fils.